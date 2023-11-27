"Включилася м'ясорубка": в Авдіївській ОВА пояснили "захоплення" частини промзони (відео)

Кілька днів тому, як заявив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, українські війська відкинули окупантів за залізну дорогу, а за одну годину бою загарбники втратили 170 осіб.

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Повністю промислову зону в Авдіївці не контролює жодна зі сторін. Керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш 27 листопада в ефірі "24 Каналу" повідомив подробиці.

Він зазначив, що на "промці" тривають запеклі бої. Загарбники й надалі відправляють велику кількість техніки для наступу, намагаються тиснути. Останні тижні загарбники дуже активізувалися на цьому напрямку.

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"Вони там є, однозначно є", – повідомив Барабаш.

Керівник міської військової адміністрації відзначив, що штурми тривають постійно. Українські захисники й надалі стримують окупантів.

"Включилася м'ясорубка", – пояснив він.

Наступають війська по флангах. Кілька днів тому українські війська відкинули окупантів за залізну дорогу. За приблизно одну годину окупанти втратили 170 осіб.

Ситуація в Авдіївці

Російські війська підтвердили рух із певним просуванням на північний захід і південний схід від Авдіївки, як зазначив Інститут вивчення війни (ISW). Військові блогери РФ стверджували, що 26 листопада захоплено всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але ISW наразі візуального підтвердження цих тверджень не знайшов. Аналітики повідомили, що війська окупантів просунулися в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста та на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Авдіївки Сили оборони й надалі відбивають атаки окупантів. Загалом відбито 30 наступів.

Нагадаємо, 24 листопада військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що якщо Авдіївка Донецька області перейде під контроль Збройних сил Російської Федерації, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. З його слів, окупанти отримали завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ Володимира Путіна, яке відбувається в грудні.