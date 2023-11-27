"Включилась мясорубка": в Авдеевской ОГА объяснили "захват" части промзоны (видео)

Несколько дней назад, как заявил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш, украинские войска отбросили оккупантов за железную дорогу, а за один час боя захватчики потеряли 170 человек.

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Полностью промышленную зону в Авдеевке не контролирует ни одна из сторон. Руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш 27 ноября в эфире "24 Канала" сообщил подробности.

Он отметил, что на "промке" продолжаются ожесточенные бои. Захватчики и в дальнейшем отправляют большое количество техники для наступления, пытаются давить. Последние недели захватчики очень активизировались на этом направлении.

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"Они там есть, однозначно есть", — сообщил Барабаш.

Руководитель городской военной администрации отметил, что штурмы продолжаются постоянно. Украинские защитники и в дальнейшем сдерживают оккупантов.

"Включилась мясорубка", — пояснил он.

Наступают войска по флангам. Несколько дней назад украинские войска отбросили оккупантов за железную дорогу. За примерно один час оккупанты потеряли 170 человек.

Ситуация в Авдеевке

Российские войска подтвердили движение с определенным продвижением на северо-запад и юго-восток от Авдеевки, как отметил Институт изучения войны (ISW). Военные блогеры РФ утверждали, что 26 ноября захвачена вся промышленная зона возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока визуального подтверждения этих утверждений не нашел. Аналитики сообщили, что войска оккупантов продвинулись в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города и к северо-западу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки).

В Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Авдеевки Силы обороны продолжают отражать атаки оккупантов. Всего отбито 30 наступлений.

Напомним, 24 ноября военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что если Авдеевка Донецкой области перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, то это стратегически не ухудшит ситуацию на фронте. По его словам, оккупанты получили задание взять город до начала ежегодного послания президента РФ Владимира Путина, которое происходит в декабре.