Закидають КАБами: ЗС РФ змінили тактику бою під Авдіївкою та Запоріжжям, — Тарнавський

Російські підрозділи масово поповнюють колишніми ув'язненими. Після цього їх женуть на "м'ясні" штурми на різних відтинках фронту.

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Російське командування дещо змінило тактику ведення бойових дій на відтинку фронту від Авдіївки до Оріхова. Росіяни почали менше використовувати дрони-камікадзе та продовжують скидати керовані авіабомби. Про поточну ситуацію, яка склалась на лінії фронту на півдні та сході, розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

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Тарнавський описав, як діють ЗС РФ протягом останніх двох днів. З його слів, відзначено зменшення атак російських ударних дронів. Однак ворог продовжує активно використовувати КАБи. Продовжуються піхотні атаки ворога, але тут у командування військ противника виникла низка проблем.

Зі слів бригадного генерала, окремі підрозділи ЗС РФ відмовляються іти на штурми, в які їх кидають командири. Кількість таких випадків зростає і вони стаються на різних відтинках фронту: "на різних напрямках все більше випадків", — сказав офіцер.

Крім того, російські підрозділи почали поповнювати "спецконтингентом" з в'язниць. Цих людей активно долучають до "м'ясних штурмів" і не шкодують.

"Російське командування вважає [спецконтингент — ред.] розхідним матеріалом", — пояснив Тарнавський.

Тим часом бійці ЗСУ продовжують тримати оборону на відтинку фронту, який обороняє ОСУВ "Таврія". Протягом минулої доби вони відбили атаки біля Авдіївки та п'яти навколишніх населених пунктів. Зокрема, ворог спробував пробитись біля Новобахмутівки, Бердичів, Опитного, Сєверного та Тоненького — сумарно відбулось 23 атаки ЗС РФ, ідеться у дописі генерала. Разом з тим, як вказав Тарнавський, продовжується український наступ у Мелітопольському напрямку.

Ситуаця під Авдіївкою станом на 28 листопада 2023 року Фото: DeepState

ЗС РФ на відтинку фронту ОСУ "Таврія" зазнали наступних втрат:

жива сила — "мінус" 374 ос.;

танків — "мінус" 1 шт.;

складів БК — "мінус" 1 шт.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 листопада на лінії фронту відбулось 84 бойових зіткнення. Найменше атак ЗС РФ — під Куп'янськом на межі Луганської і Харківської областей та біля Роботиного у Запорізькій області. Найбільше атак дійсно відбулось під Авдіївкою (23 шт.) та під Бахмутом (28 шт.)

Між тим у західних ЗМІ почали публікувати прогнози щодо розвитку війни в Україні у 2024 році. Проаналізувавши ситуацію та опираючись на думку експертів, припускають, що у новому році ЗСУ зосередяться на будівництві лінії оборони та навчанні солдатів.

Нагадуємо, 28 листопада у медіа повідомили про орієнтовну дату, коли Конгрес США може проголосувати за надання Україні 60 млрд дол. допомоги. Своєю чергою у ЄС все ще не можуть здолати позицію Угорщини, яка блокує рішення щодо фінансування українських потреб бюджету та війни.