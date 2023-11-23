Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Балістика — на черзі: РФ отримує від Ірану керовані авіабомби, — ISW (фото)

Керована авіабомба Ghaem-9
Фото: livejournal | Керована авіабомба Ghaem-9

Російські літаки Су-25 можуть бути сумісні з іранськими керованими бомбами. Однак влада США не уточнила, чи передає Іран окремі компоненти керованих авіабомб або ж готові боєприпаси.

Related video

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 21 листопада повідомив, що Іран постачає РФ кориговані авіаційні бомби і, можливо, готується передати балістичні ракети малої дальності. Про це повідомляється у зведенні "Інституту вивчення війни" від 22 листопада.

Керована планувальна авіабомба Qaem-1 Fullscreen
Керована планувальна авіабомба Qaem-1

Аналітики ISW зазначають, що останнім часом почастішало застосування російським окупаційним угрупованням керованих бомб. Йдеться про модифіковані ФАБ-500, КАБ-500 і РПК-500, які доповнені спеціальними модулями. ЗС РФ задіюють їх на Лиманському та Херсонському напрямках.

Кірбі все ж не уточнив, чи постачає Іран до Росії окремі компоненти керованих авіабомб, чи готові конструкції цих пристроїв.

Проєкт The Critical Threats Project (CTP) 14 серпня фіксував, що Іран виробляє різні планерні бомби: Ghaem, Yasin (дальньої дії), Sadid і Balaban.

Керована планувальна авіабомба Yasin Fullscreen
Керована планувальна авіабомба Yasin

А, за даними російських джерел, літаки Су-25 ЗС РФ можуть бути сумісні з іранськими керованими бомбами.

Керована авіабомба Balaban Fullscreen
Керована авіабомба Balaban

Іран також представляв кілька варіантів цих пристроїв на форумі "Армія Росії-2023", який проходив у Москві в серпні цього року.

Керована планувальна авіабомба Qaem-5 Fullscreen
Керована планувальна авіабомба Qaem-5

Можливо, їх демонстрували міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час візиту в Тегеран у вересні.

Іранські керовані планувальні авіабомби Fullscreen
Іранські керовані планувальні авіабомби

За словами Кірбі, Іран продовжує постачати РФ дрони й артилерійські боєприпаси. Заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький 6 листопада заявив, що Іран, можливо, продовжує надсилати невеликі партії безпілотників Shahed-131/136 до РФ, попри те, що у РФ намагаються виготовляти власні "шахеди".

Нагадаємо, що у США розповіли, скільки коштів залишилося для допомоги Україні.

Також повідомлялося, що в Пентагоні прокоментували заяву про те, чи скоротили США постачання зброї в Україну на 30%.