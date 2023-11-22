Чи скоротили США постачання зброї в Україну на 30%: в Пентагоні відреагували

У ЗМІ з посиланням на анонімного чиновника передали, що Україна стала отримувати втричі менше снарядів. В американському Міноборони відповіли, що їм необхідна підтримка Конгресу.

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У ЗМІ повідомили, що постачання артилерійських снарядів зі США в Україну впали на понад 30% з початку війни в Ізраїлі. На це відповіла заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 21 листопада.

"Так, я бачила цю історію. Послухайте, я б не погодилась із цим твердженням. Ми змогли забезпечити Україну тим, що їй потрібно під час її контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно в наближенні зими", — сказала вона.

Представниця Пентагону завірила, що США можуть одночасно з підтримкою України також допомагати Ізраїлю захиститися від ХАМАС. Зокрема, надаючи країні усе потрібне для цього.

"Ми впевнені, що можемо зробити і те, і інше, і ми збираємося продовжувати робити те й інше, але дозвольте мені просто скористатися цим моментом, щоб повторити, що нам потрібна допомога Конгресу", — зазначила Сінгх.

Вона пояснила, що Пентагон не може здійснювати підтримку без Конгресу, а саме ухвалення додаткового законопроєкту. Спікерка нагадала, що відповідний документ був поданий ще декілька місяців тому.

Сінгх наголосила, що законопроєкт стосується "термінової надзвичайної допомоги". Йдеться не лише про України, але й про Ізраїль.

"І тому єдиний спосіб, як ми зможемо продовжувати підтримувати Україну, це якщо Конгрес ухвалить те термінове доповнення, яке ми просили", — додала представниця Пентагону.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на неназваного українського чиновника повідомили, що постачання артилерійських снарядів Україні зі США знизилося на більш ніж 30%. Журналісти зазначали, що така тенденція спостерігається після початку війни в Ізраїлі.

Пентагон звертався до Конгресу США з закликом затвердити пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Як пояснювала Сабріна Сінгх, у американського Міноборони недостатньо грошей для підтримки України, а контрнаступ ЗСУ триває та вимагає регулярної допомоги.