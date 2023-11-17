В Ізраїлі заявили, що ЦАХАЛ досяг усіх цілей у Газі, але зупинятися не збирається

За словами голови Ради нацбезпеки Цахі Ханегбі, ізраїльські військові сповнені рішучості довести цю битву до кінця. Це можливо лише після повного знищення потенціалу ХАМАСу.

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Армія Ізраїлю досягла всіх цілей, які були поставлені перед початком операції в секторі Газа. При цьому зупинятися вони не збираються. Про це заявив голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel 17 листопада.

За його словами, вже три тижні минуло з моменту, як бійці ЦАХАЛ розпочали свою наземну операцію в секторі Гази. Наразі вони вже дісталися до ключового міста і діють там.

Удари наносять по всіх цілях, які заздалегідь планували, і за цей період їм вдалося знищити тисячі бойовиків, серед яких також високопоставлені члени керівництва ХАМАС.

"Усі цілі, поставлені кабінетом безпеки, досягнуті, і, як сказав прем'єр-міністр, "це тільки початок". Ми сповнені рішучості дійти до кінця битви, а кінець битви буде кінцем ХАМАСу", — заявив Цахі Ханегбі.

Окремо було зазначено, що армія Ізраїлю не зупиниться доти, доки не буде повністю знищено весь військовий і керівний потенціал ХАМАСу, а також "Палестинського ісламського джихаду".

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що ЦАХАЛ завершив зачистку західної частини Гази і під час своєї операції бійці виявили склад зброї в будівлі МРТ лікарні Шифа.

"Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже і дуже рішуче", — заявляв ізраїльський міністр.

Нагадаємо, 14 листопада армія оборони Ізраїлю оголосила, що війська 7-ї бронетанкової бригади і піхотної бригади "Голані" контролюють кілька урядових будівель ХАМАСу в районах міста Газа.