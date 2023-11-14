Ізраїльські сили контролюють парламент і урядові будівлі ХАМАС у Газі, — ЦАХАЛ

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, серед об'єктів, узятих під контроль Армією оборони Ізраїлю, також штаб-квартира поліції.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що війська 7-ї бронетанкової бригади і піхотної бригади "Голані" контролюють кілька урядових будівель ХАМАС у районах міста Газа Шейх Іджлін і Рімал. Про це пише видання The Tmes Of Israel.

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Серед об'єктів, захоплених військами:

парламент ХАМАС

урядовий комплекс будівель;

штаб-квартира поліції.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що війська взяли під контроль так званий будинок губернатора в секторі Газа, у якому розташовувалися офіси військового крила і поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, які використовувалися для підготовки до нападу 7 жовтня.

У ЦАХАЛ заявляють, що вони також захопили будівлю інженерного факультету університету в Газі, яка "слугувала інститутом із виробництва та розроблення зброї", і ще один комплекс ХАМАС із тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів і камерами утримання під вартою.

ЦАХАЛ захопив урядові будівлі ХАМАС

Нагадаємо, на фотографіях, що просочилися раніше в соціальні мережі, зображені бійці бригади "Голані" всередині будівлі парламенту Гази.

Раніше Фокус писав, що в ЦАХАЛ озвучили втрати серед солдатів і офіцерів з початку бойових дій. Під час війни в Ізраїлі вже загинуло понад тисячу його громадян. Приблизно третина з них — військовослужбовці ЦАХАЛ.