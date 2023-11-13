Війна в Ізраїлі: у ЦАХАЛі озвучили втрати серед солдатів і офіцерів від початку бойових дій

Під час війни в Ізраїлі вже загинули понад тисяча його громадян. Приблизно третина з них — військовослужбовці ЦАХАЛу, які загинули в боях із терористами ХАМАСу.

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Від початку війни в Ізраїлі, яка триває вже 38-й день, загинули 363 солдати й офіцери ізраїльської армії. З них 45 військовослужбовців ЦАХАЛу було вбито після початку наземної операції в Секторі Гази. Імена та фотографії загиблих було опубліковано на сторінці пам'яті офіційного сайту Армії оборони Ізраїлю.

Видання Haaretz також опублікувало список загиблих ізраїльтян — і військових, і цивільних — із 1165 імен, дозволених до публікації ізраїльською владою.

Видання також повідомляє, що сьогодні, 13 листопада, з території Лівану по ізраїльському місту Нетуа у Верхній Галілеї було випущено протитанкову ракету. Внаслідок влучання ракети є жертви. У повідомленні не уточнюється, хто став жертвами ракетного удару. В ЦАХАЛі заявили, що у відповідь було відкрито артилерійський вогонь по місцю запуску ракети. Відповідальність за запуск взяла на себе терористична організація "Хезболла".

Під час учорашнього обстрілу протитанковими керованими ракетами "Хезболли" Півночі Ізраїлю постраждали 14 мирних жителів, один із них помер від отриманих поранень.

Повідомляють, що ракети влучили в кілька автомобілів недалеко від прикордонного населеного пункту Довев. Серед постраждалих виявилися співробітники електричної компанії, які прибули для ремонту ліній електропередачі, пошкоджених попереднім обстрілом із Лівану.

Після початку війни в Ізраїлі тисячі резервістів були призвані на службу в чинну армію для захисту своєї країни. Серед призваних у наземній операції в Секторі Гази бере участь і один із синів президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа.

Дружина президента Міхаль Герцоґ розповіла журналістам, що вони з чоловіком втратили зв'язок із сином "деякий час тому", але не полишають надії побачити його живим.

Нагадаємо, Байден розкритикував Нетаньягу, заявивши, що шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає. У Білому домі заявили, що Ізраїль погодився на 4-годинну гуманітарну паузу в бойових діях у Секторі Гази, щоб дозволити мирним жителям втекти.

Раніше Фокус писав, як облаштовано "метро Гази". Бойовики ХАМАСу з 2007 року побудували величезні тунелі, які, за оцінками деяких експертів, простягаються під усім Сектором Гази на багато кілометрів.