Кілометри підземних лабіринтів: як облаштовано "метро Гази", – візуалізація NYT

Бойовики ХАМАС з 2007 року розбудували величезні тунелі, які за оцінками деяких експертів, простягаються під всім сектором Гази.

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Бойові дії в секторі Гази мають всі підводні камені, на які тільки може очікувати солдат в умовах міської забудови. Засідки, обмежена видимість та засилля цивільних осіб. Окрім цього, під землею може бути ще більша загроза. Про це повідомляє The New York Times.

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Поки бійці Армії оборони Ізраїля (АОІ) повільно просуваються в густонаселеному секторі Гази під землею на них можуть чекати ще більші загрози. Бойовики ХАМАС побудували кілометри тунелів, які на думку деяких простягаються на всю Газу. І це не просто тунелі, а проходи на великій глибині, які мають окремі бункери з їжею, водою, зброєю та командні центри. Вважається, що тунелі достатньо широкі, щоб по них міг їздити транспорт.

Звичайні двері на вулиці або люки можуть бути проходом в мережу тунелів. Це дозволяє бойовикам ХАМАС непомітно зʼявлятись для місій, а потім зникати з поля зору. Жоден сторонній не має точної карти мережі. Проте фотографії та відео можуть розкрити те, як вони функціонують.

Тактичний тунель бойовиків ХАМАС

Одна з головних цілей АОІ полягає в тому, щоб знищити тунелі. Для цього військовим потрібно знайти входи, які часто можуть бути прихованими всередині цивільних будинків. Зазвичай висота тунелю 1,98 м та 1,5 метра в ширину.

Одна 85-річна ізраїльтянка, яку тримали в заручниках протягом 17 днів у тунелях після того, як її викрали 7 жовтня, розповіла, що її пройшли через "павутину" мокрих і вологих тунелів. За її словами, зрештою вона дійшла до великої зали, де утримували ще два десятки заручників.

Після приходу до влади ХАМАС у 2007 році, Ізраїль посилив блокаду сектору Гази. Після цього між Єгиптом та сектором створилась величезна мережа тунелів для контрабанди від зброї до палива. Каїр доклав багато зусиль, щоб знищити їх, але частина, за словами місцевих, все ще працює.

Контрабандні тунелі можуть бути один над одним

"Ніщо, що ви використовуєте на поверхні, не працює. Ви повинні мати спеціальне обладнання, щоб дихати, бачити, орієнтуватися, спілкуватися та застосовувати летальні засоби, особливо стрільбу", — заявив Джон В. Спенсер, який вивчає Військову академію США.

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що Ізраїль захопив ключовий опорний пункт ХАМАС у Газі.

8 листопада ЦАГАЛ показав, як знищує підземелля ХАМАС у секторі Гази.