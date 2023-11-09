"Перехопили важливі плани ворога": Ізраїль захопив ключовий опорний пункт ХАМАС у Газі

За даними журналістів, ЦАХАЛ виявили багато зброї, а також шахту тунелів, одна з яких була розташована поруч із дитячим садком і вела до "розгалуженого підземного маршруту".

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Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) успішно захопили стратегічну позицію "Аванпост 17", що належить організації ХАМАС. Цей опорний пункт розташований на заході міста Джабалія в секторі Газа. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Згідно із заявою ЦАХАЛу, військовослужбовці вступили в сутичку з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду, які перебували як у самому опорному пункті, так і в підземних тунелях навколишнього району. У результаті операції було ліквідовано десятки терористів.

Під час операції було виявлено значну кількість озброєння, а також тунельну шахту, причому одна з них знаходилася неподалік від дитячого садка і вела до складної мережі підземних маршрутів.

Зокрема, на "Аванпості 17" було виявлено важливі плани бойових дій ХАМАС.

Нагадаємо, що офіцер ЦАХАЛ розповів про бої з бойовиками в секторі Газа. Він зазначив, що в місті можуть ховатися тисячі терористів, і перед тим, як вступити з ними в бій, ізраїльські військові попереджають цивільне населення і закликають покинути небезпечні місця.

Раніше повідомлялося, що глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Газа. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві — звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.