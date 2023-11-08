130 тунельних шахт: ЦАХАЛ показав, як знищує підземелля ХАМАС у Секторі Гази (відео)

На думку Аві Іссахарова, відомого ізраїльського журналіста, автора телешоу "Фауда", населення Гази заплатить високу ціну в цій війні.

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Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що з моменту початку наземної операції в жовтні ізраїльські війська виявили і зруйнували близько 130 тунельних шахт у Секторі Гази. Про це повідомляє Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, війська 460-ї бригади з інженерними силами виявили кілька входів до тунелю поруч із будовою з автомобільними акумуляторами, які, імовірно, під'єднані до системи фільтрації повітря в підземеллі.

"Війська бойових інженерних військ працюють над розчищенням маршрутів для наземних військ для маневру, виявлення і знищення об'єктів ХАМАС, включно з тунелями і ракетними установками", — наголошується в повідомленні.

Під землею ізраїльські військові знайшли запаси води та кисневе обладнання. Це вказує на підготовку ХАМАС до тривалого перебування в тунелях, повідомили в ЦАХАЛ.

Тим часом, за інформацією видання, сили піхотної бригади Нахаль захопили тренувальний табір ХАМАС на півночі Гази. Вони знайшли плацдарм на території табору, де бойовики ХАМАС підготували зброю та їжу для проведення атаки. Усередині табору також було виявлено кілька входів у тунелі.

"Усі тунелі було зруйновано", — додають у ЦАХАЛі.

ЦАХАЛ вважає, що нічні удари завдали значної шкоди підземній і наземній інфраструктурі ХАМАС, пише Times of Israel. Як вважають ізраїльські військові, було вбито польових командирів ХАМАС на рівні батальйонів і бригад, які переховувалися в тунелях.

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ХАМАС, зі свого боку, назвав ці удари "інтенсивними вибухами" і заявив, що внаслідок цього загинуло понад 200 осіб.

"Цифри, опубліковані Міністерством охорони здоров'я терористичного угруповання ХАМАС, не можуть бути перевірені, і воно не робить різниці між цивільними особами та комбатантами", — зауважує видання.

ЦАХАЛ також заявив, що наземні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС, на якому розташовувалися спостережні пости, тренувальні майданчики і підземні тунелі.

Підземелля ХАМАС — що відомо

Під Сектором Гази знаходиться 500 кілометрів підземних тунелів, побудованих палестинськими інженерами, розповів кореспондент ВВС. Вони являють собою притулок і склади для ХАМАС, з них уже не раз здійснювали напади на Ізраїль. Входи і виходи в ці тунелі часто приховані в житлових районах, а в самому підземеллі можуть перебувати захоплені ХАМАС заручники.

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Аві Іссахаров, арабомовний ізраїльський журналіст, який об'єднав свою роботу і військову службу в секретному підрозділі Дувдеван, щоб стати співавтором знаменитого телешоу "Фауда", каже, що тунельна інфраструктура в Секторі Гази — це "те, що ми навіть не можемо собі уявити".

"Вона дуже щільна, це величезна система тунелів, які дають змогу ХАМАС перевозити терористів і заручників, а також мотоцикли, артилерію, ракети і все, що ви можете собі уявити", — сказав Іссахаров у бесіді з журналістами 5 листопада.

Ця підпільна система охоплює майже весь сектор, сказав Іссахаров, який багато разів відвідував Газу як журналіст до 2007 року, коли терористична група ХАМАС узяла під свій контроль територію і повалила Палестинську автономію внаслідок насильницького перевороту.

"Коли терористи ХАМАС втекли назад у Газу після масових убивств 7 жовтня, вони всі пішли під землю, під будинки міста Газа. Вони ховаються за живим щитом", — підкреслив Іссахаров.

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Досвідчений репортер розповів, що одна зі стратегій ХАМАС полягає в тому, аби двоє-троє терористів "вискочили" з тунелю і вистрілили з гранатомета в ізраїльський танок або бронемашину, які наближаються. Після пострілу бойовики повертаються в тунель і тікають.

"Оскільки цивільні особи живуть над тунельним комплексом ХАМАС, населення Гази заплатить високу ціну в цій війні", — підсумував Іссахаров.

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Нагадаємо, Фокус повідомляв, що глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Гази. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві — звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.

Крім того, Фокус писав, що Україна евакуювала із Сектора Гази першу групу українців із 43 осіб, а також допомогла вивезти 36 громадян Молдови.