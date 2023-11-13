"Терористи тікають на південь": в Ізраїлі повідомили про захоплення парламенту в Секторі Газа — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, які спеціалізуються на арабській тематиці, це найсильніше зображення війни в Газі на сьогоднішній день.

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Під час наземної операції в секторі Газа, ЦАХАЛ захопив будівлю парламенту, яка була порожньою від початку бойових дій. Бригада "Голані" Армії оборони Ізраїлю опублікувала фото всередині парламентської зали з ізраїльськими прапорами. Про це повідомляє ізраїльський 14 канал.

Ізраїльські ЗМІ публікують історичну фотографію, зроблену в будівлі "парламенту" ХАМАСу в Газі.

Журналісти, які спеціалізуються на арабській політиці, кажуть, що це найсильніше зображення війни в Газі на сьогоднішній день.

"Ментальна ядерна бомба — не більше і не менше" — коментують фотографію бійців "Голані" в ізраїльських соціальних мережах.

Будівля парламенту розташована в районі Рімаль, за три кілометри від центру міста Газа. Цей прибережний район вважався одним із найбагатших в анклаві. Там розташовані кілька урядових міністерств ХАМАСу.

Парламент у Газі до захоплення ізраїльською армією Фото: Twitter Парламент у Газі після захоплення бійцями ЦАХАЛу Фото: Twitter

Реакція офіційних осіб в уряді Ізраїлю

Фотографію прокоментували члени уряду Ізраїлю.

Міністр оборони Йоав Галант і військово-політичний кабінет провів оцінку ситуації, присвячену прогресу сил ізраїльської армії в секторі Газа і бойовим діям. Міністр заявив, що сили ЦАХАЛу діють згідно з планом і виконують свої завдання "влучно і смертоносно".

"Не існує сил хамасу, здатних зупинити ЦАХАЛ. Організація ХАМАС втратила контроль над сектором Газа, терористи тікають на південь, мирні жителі грабують бази ХАМАС, у них немає довіри до уряду", — заявив Галант.

Міністр закордонних справ Бені Ганц (у попередньому уряді обіймав посаду міністра оборони), написав у соціальній мережі X під фото бійців ЦАХАЛу в парламенті, що він "буде переслідувати своїх ворогів, наздожене їх і не повернеться, поки вони не підуть".

Міністр енергетики Ісраель Кац теж прокоментував захоплення парламенту ізраїльськими силами.

"Символ правління ХАМАС у секторі Гази в руках наших бійців "Голані". Ми не зупинимося, поки не вистежимо терористів і вбивць", — написав Кац.

Нагадаємо, у ЦАХАЛ озвучили втрати серед солдатів і офіцерів від початку бойових дій. Під час війни в Ізраїлі вже загинуло понад тисячу його громадян. Приблизно третина з них — військовослужбовці ЦАХАЛу, які загинули в боях із терористами ХАМАС.

Раніше Фокус писав, що іранські проксі в Ємені офіційно вступили у війну проти Ізраїлю. Представник єменських сил генерал Ях'я ас-Сарі заявив, що по об'єктах на території Ізраїлю було випущено безліч балістичних і крилатих ракет, а також велику кількість безпілотників.