"Почався наступний етап": ЦАХАЛ завершив зачистку західної частини Гази, — Галлант (відео)

Під час наземної операції в секторі Гази ізраїльські військові виявили склад зброї в будівлі МРТ лікарні Шифа.

Related video

Армія оборони Ізраїлю завершила операцію в західній частині міста Газа, очистивши територію від усіх бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel із посиланням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

"Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже і дуже рішуче", — заявив Галлант.

За словами міністра, у наземній операції ЦАХАЛу "почався наступний етап". Він також згадав про "важливі знахідки" в лікарні Шифа.

Тим часом на сторінці Армії оборони Ізраїлю у Facebook з'явилося відео, на якому ізраїльський військовий Джонатан Конрікус демонструє зброю, виявлену в будівлі МРТ лікарні Шифа.

У лікарні Шифа знайдено запаси зброї

Наземна операція ЦАХАЛ: що відомо

Нагадаємо, 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив початок другого етапу операції проти терористів ХАМАСу. Він заявив, що мета ЦАХАЛу полягає в тому, щоб знищити військові та управлінські можливості бойовиків ХАМАС, а також у поверненні заручників додому.

За даними ЗМІ від 3 листопада, ЦАХАЛ узяв у кільце місто Газа, а бійці ізраїльської армії з боями просуваються вперед, знищуючи наземну і підземну терористичну інфраструктуру та ліквідують бойовиків ХАМАСу.

У вівторок, 14 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила, що війська 7-ї бронетанкової бригади і піхотної бригади "Голані" контролюють кілька урядових будівель ХАМАСу в районах міста Газа.