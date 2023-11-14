ХАМАС втратив контроль над Газою, бойовики тікають на південь, – Міноборони Ізраїлю

Ізраїльські сили просуваються згідно з планами, а бойовики не мають сил, здатних зупинити масштабний наступ ЦАХАЛ.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, оскільки ЦАХАЛ намагається повністю захопити місто Газа. Про це пише видання The Times of Israel.

"У ХАМАС немає сил, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАС. Вони не довіряють уряду", — каже Галант.

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За його словами, ізраїльські сили просуваються згідно з планами і точно виконують поставлені завдання, і що останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.

"Ми працюємо за завданнями. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми досягнемо наших цілей", — сказав Галант, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Елі Коена, що міжнародний тиск може змусити Ізраїль змінити свої дії в Газі.

Нагадаємо, що ЦАХАЛ перейшов у наземний наступ на сектор Гази та вже фактично його оточив.

Раніше повідомлялося, що США пропонували Ізраїлю альтернативу наземному наступу на сектор Гази на користь більш-менш масованої операції з використанням авіації та сил спеціальних операцій.