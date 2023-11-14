ХАМАС потерял контроль над Газой, боевики бегут на юг, — Минобороны Израиля

Израильские силы продвигаются согласно планам, а боевики не имеют сил, способных остановить масштабное наступление ЦАХАЛ.

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, поскольку ЦАХАЛ пытается полностью захватить город Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel.

"У ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские грабят базы ХАМАС. Они не доверяют правительству", — говорит Галлант.

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По его словам, израильские силы продвигаются согласно планам и точно выполняют поставленные задачи, и что в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против туннелей ХАМАС.

"Мы работаем по заданиям. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы достигнем наших целей", — сказал Галлант, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Эли Коэна, что международное давление может заставить Израиль изменить свои действия в Газе.

Напомним, что ЦАХАЛ перешел в наземное наступление на сектор Газа и уже фактически его окружил.

Ранее сообщалось, что США предлагали Израилю альтернативу наземному наступлению на сектор Газа в пользу более менее массированной операции с использованием авиации и сил специальных операций.