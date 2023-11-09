"Використано 96%": у США розповіли, скільки коштів залишилося для допомоги Україні

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, за час повномасштабної війни США надали Києву понад 60 мільярдів доларів.

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Понад 90% допомоги, виділеної Сполученими Штатами Америки для надання військової, гуманітарної та економічної допомоги Україні, вже використано. Про це сказав прессекретар Пентагону і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 8 листопада, пише "Голос Америки".

Як зазначає Джон Кірбі, за час повномасштабної війни США надали Україні понад 60 мільярдів доларів. За його словами, Вашингтон уже використав близько 96% від виділеної суми.

У зв'язку з цим спікер Пентагону закликав Конгрес США схвалити запит на додаткову допомогу для України. Він зазначив, що українські сили потребують подальшої підтримки, щоб максимально використати час, який залишився до погіршення погодних умов.

"Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів на зиму. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит", — сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що президент США Джо Байден зберігає віру в те, що українцям вдасться відвоювати свої землі.

"Я думаю, що їх недооцінили з самого початку конфлікту. Вони здатні, вони сильні, сміливі. У них хороше командування і контроль", — зазначив спікер.

Нагадаємо, 8 листопада представниця USAID Ерін Маккі заявила, що у США не залишилося коштів для прямої бюджетної підтримки України. Вона зазначила, що без подальших асигнувань українському уряду доведеться вжити надзвичайних заходів.

Раніше, 7 листопада, профільний комітет нижньої палати США підтримав законопроєкт, який у майбутньому дасть змогу конфіскувати заморожені активи Росії. Очікується, що потім ці кошти буде передано Україні як фінансову допомогу.