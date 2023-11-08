Агресора таки покарають: у США погодилися віддати Україні конфісковані російські активи

Ідею підтримали і республіканці, і демократи, наголосивши на важливості негайної підтримки України в її війні з Росією.

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Профільний комітет нижньої палати США підтримав законопроєкт, який у майбутньому дасть змогу конфіскувати заморожені активи Росії. Очікується, що потім ці кошти буде передано Україні як фінансову допомогу. Йдеться про гроші російського Центробанку, повідомляє 8 листопада видання "Голос Америки".

За словами республіканця Майкла Маккола, двопартійний і двопалатний законопроєкт вимагає від адміністрації президента Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи Росії. Тепер документ має бути розглянутий у Конгресі.

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"Настав час, щоб Росія відповіла за війну, яку розв'язала", — наголосив він.

Очікується, що це рішення підтримають і демократи, і республіканці, тому державний секретаріат зобов'яжуть надавати додаткову допомогу Україні, використовуючи російські активи. Передбачається, що кошти не будуть безпосередньо віддані офіційному Києву, їх внесуть до спеціального Фонду підтримки України.

Також законопроєкт передбачає, що право власності та дохід від конфіскованих коштів із такого фонду спочатку отримуватиме американський уряд. Але йдеться не одразу про всю суму — фінансування надаватимуть лише за потреби.

Передбачається, що для визначення такої необхідності держсекретар разом з Агентством США з міжнародного розвитку має протягом 180 днів після набрання законом чинності подати оцінку найбільш нагальних потреб України. Наприклад, гроші зможуть виділяти на:

відновлення;

допомогу в галузі безпеки;

гуманітарну допомогу.

Про яку саме суму йдеться офіційно не повідомляється. Однак на початку вересня заступниця генерального прокурора США Ліза Монако говорила, що у США було заарештовано російського майна на 1 мільярд доларів.

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Цікаво, що в Росії продовжують стверджувати, що конфіскація їхніх закордонних активів не завдасть країні жодної шкоди. Наприклад, 12 вересня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше за ту суму, яку заморозили інші країни.