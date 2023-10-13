США почали активніше закликати ЄС використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, — WP

За словами журналістів, російські банківські резерви не можуть замінити військову та економічну допомогу з Вашингтона, яка необхідна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни.

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Високопоставлені американські чиновники посилили свої спроби тиску на західні уряди з метою використання значних сум коштів із заморожених резервів Російського Центрального Банку на підтримку України. Про це пише 11 жовтня The Washington Post з посиланням на дані від трьох анонімних джерел.

Кремль утримує приблизно 300 мільярдів доларів на різних банківських рахунках у західних країнах, але фахівці попереджають, що просте переміщення цих коштів може викликати юридичні складнощі та значні фінансові ризики, як зазначено в опублікованій статті.

На думку офіційних осіб США, російські банківські резерви не можуть замінити необхідну Україні військову та економічну допомогу з Вашингтона на наступні кілька місяців війни, як зазначено в статті. Чиновники попереджають, що знадобиться значний час, можливо місяці, а можливо і більше року, щоб кошти досягли Києва. Велика частина російських резервів наразі перебуває в Європі, і керівники центральних банків у цих країнах висловили серйозні побоювання щодо можливого негативного впливу арешту цих коштів на економіку. Якби США діяли поодинці, вони могли б використати тільки приблизно 5 мільярдів доларів, що знаходяться в США, але всередині адміністрації президента Байдена виникають аргументи на користь стимулювання союзників на Заході до перерозподілу цих активів, як повідомляє видання.

"Це, безумовно, є частиною обговорення. США стали набагато відкритішими для не тільки заморожування, а й використання російських резервів", — повідомило джерело, поінформоване про внутрішні перемовини високопоставленими фінансовими чиновниками США і Європи.

Професор Гарварду, неофіційний консультант президента США Джо Байдена протягом десятиліть, Ларрі Саммерс, висловив думку, що немає вагомих аргументів проти використання російських коштів, і наразі потреба в цьому більш важлива, ніж будь-коли. На його переконання, використання російських резервів замість коштів платників податків є правильним з погляду економіки та моралі.

Заступник прем'єр-міністра і міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що вона "не може придумати більш відповідного джерела" для компенсації постраждалим від війни і відновлення України, ніж конфісковані російські активи.

Проте, як зазначено в публікації, існують значні юридичні та фінансові перепони. Як альтернативу може бути розглянуто використання коштів, отриманих у вигляді податків з доходів, отриманих від цих активів, для надання допомоги Україні, як вказує видання.

Тим часом уряд РФ і Центральний банк збираються запустити процедуру обміну заблокованими активами між ЄС і Росією. Так, 23 серпня глава російського Мінфіну Антон Силуанов заявив, що таким чином країні вдасться повернути на початковому етапі близько 100 мільярдів рублів. При цьому в країнах Європи, за різними даними, заблоковано активи понад 3,5 млн громадян РФ на загальну суму близько 1,5 трлн рублів.

До слова, 12 вересня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше тієї суми, яку заморозили інші країни.