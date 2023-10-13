США начали активнее призывать ЕС использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, – WP

По словам журналистов, российские банковские резервы не могут заменить военную и экономическую помощь из Вашингтона, которая необходима Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны.

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Высокопоставленные американские чиновники усилили свои попытки давления на западные правительства с целью использования значительных сумм средств из замороженных резервов Российского Центрального Банка в поддержку Украины. Об этом пишет 11 октября The Washington Post со ссылкой на данные от трех анонимных источников.

Кремль удерживает приблизительно 300 миллиардов долларов на различных банковских счетах в западных странах, но специалисты предупреждают, что простое перемещение этих средств может вызвать юридические сложности и значительные финансовые риски, как указано в опубликованной статье.

По мнению официальных лиц США, российские банковские резервы не могут заменить необходимую Украине военную и экономическую помощь из Вашингтона на следующие несколько месяцев войны, как указано в статье. Чиновники предупреждают, что потребуется значительное время, возможно месяцы, а возможно и более года, чтобы средства достигли Киева. Большая часть российских резервов в настоящее время находится в Европе, и руководители центральных банков в этих странах выразили серьезные опасения относительно возможного негативного воздействия ареста этих средств на экономику. Если бы США действовали в одиночку, они могли бы использовать только примерно 5 миллиардов долларов, находящихся в США, но внутри администрации президента Байдена возникают аргументы в пользу стимулирования союзников на Западе к перераспределению этих активов, как сообщает издание.

"Это, безусловно, является частью обсуждения. США стали гораздо более открыты для не только замораживания, но и использования российских резервов", – сообщил источник, проинформированный о внутренних переговорах высокопоставленными финансовыми чиновниками США и Европы.

Профессор Гарварда, неофициальный консультант президента США Джо Байдена в течение десятилетий, Ларри Саммерс, выразил мнение, что нет веских аргументов против использования российских средств, и в настоящее время необходимость в этом более важна, чем когда-либо. По его убеждению, использование российских резервов вместо средств налогоплательщиков является правильным с точки зрения экономики и морали.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что она "не может придумать более подходящего источника" для компенсации пострадавшим от войны и восстановления Украины, чем конфискованные российские активы.

Тем не менее, как указано в публикации, существуют значительные юридические и финансовые преграды. Как альтернативой может быть рассмотрено использование средств, полученных в виде налогов с доходов, полученных от этих активов, для оказания помощи Украине, как указывает издание.

Тем временем правительство РФ и Центральный банк собираются запустить процедуру обмена заблокированными активами между ЕС и Россией. Так, 23 августа глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что таким образом стране удастся вернуть на начальном этапе около 100 миллиардов рублей. При этом в странах Европы, по разным данным, заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ на общую сумму около 1,5 трлн рублей.

К слову, 12 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже заработала вдвое больше той суммы, которую заморозили другие страны.