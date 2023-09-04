Полюють на мільярдерів-ухилянтів: у США арештували $1 млрд активів РФ

У США діє спеціальний офіс при Міністерстві фінансів, який полює за російськими грішми по всьому світу. Зокрема, їм вдалось "вполювати" яхту Керімова, яку він сховав на острові Фінджі.

Related video

Заступник генерального прокурора США Ліза Монако розповіла про способи "полювання" на активи російських олігархів. З її слів, вдалось арештувати майна на 1 млрд дол., які має шанс отримає Україна. Крім багатіїв, інтерес викликають також політичні діячі та чиновники. Наприклад, у попередньому пакеті санкцій ішлося про голову Чечні Рамзана Кадирова і навіть керівник табору "Артек" в Криму. Телеканал Cbsnews дізнався про деталі роботи юристів та розслідувачів США.

Частина активів, арештованих американськими урядовцями, будуть використовуватись для надання допомоги Україні у війні з Росією, ідеться у матеріалі Cbsnews. Для цього Конгрес вже прийняв певні зміни у законодавстві, щоб зробити такі дії можливими.

Монако пояснила, що 1 млрд дол. — це майно олігархів РФ, арештоване виключно у США. Але тривають заходи, щодо виявлення та арешту майна в інших країнах планети. Зокрема, чиновниця перелічила, куди дістались пошукачі:

у Швейцарії та на Близькому Сході арештували літаки;

в Італії, Німеччині, Латвії арештували контрабандистів;

у Великій Британії висунули обвинуваченням відмивачам російських грошей.

Такі дії показують росіянам, що вони не зможуть сховати гроші, якщо їх шукатимуть для накладення санкцій. "Ми показали, що немає місця для приховування", — сказала Ліза Монако.

Прокурорка США керує спеціальним офісом KleptoCapture. Працівники офісу мають на меті виявити майно, яке намагаються приховати російські багатії. При цьому вони активно працюють з міжнародними партнерами. Також використовують різні пункти законодавства для законних дій. Завдяки цьому вдасться дістати майно у найекзотичніших місцях:

на Фіджі — яхта олігарха Сулеймана Керімова за 30 млн дол. Підстава для арешту — міжнародна змова та відмивання грошей;

в Іспанії — яхта олігарха Віктора Вексельберга за 90 млн дол. Підстава для арешту — шахрайство відмивання грошей.

Санкції на РФ: як полюють на майно олігархів

Журналісти також отримали коментар від представниці Transparency International Майри Мартіні. Жінка розповіла, чому так складно виявляти російські активи.

Спосіб 1 — послідовність компаній

Мартіні пояснила, що легко знайти якесь велике приватне майно, наприклад, яхту чи будинок. Однак набагато складніше довести, хто саме ним володіє.

Наприклад, росіяни використовують послідовність компаній, щоб приховати справжнього власника. Наприклад, якась компанія-покупець яхти належить другій компанії в іншій країні, а та своєю чергою належить третій компанії. Розслідувачі проходять цю послідовність, щоб зрозуміти, хто ж володіє майном.

Спосіб 2 — трасти

Ще один спосіб укинути санкцій — трастові компанії. Ці компанії приватні і не зобов'язані розкривати деталі своєї діяльності урядовцям, — пояснила Мартіні особливості американського законодавства.

Але арешти все ж накладаються, як би старанно не ховались кінці. Наприклад, Міністерство фінансів США таки наклало арешт на літак Gulfstream за 60 млн дол. та літак Boeing за 350 млн дол., які належали олігарху Роману Абрамовичу (він досі не під санкціями США). Привід для арешту — судові документи щодо підставних власників.

Спосіб 3 — санкції на торгівлю певними товарами

Щоб зробити санкції більш дошкульними для РФ, накладено обмеження на торгівлю літаками, запчастинами на літаки, певним американськими технологіями. Коли прийняли відповідне рішення, то застерегли підприємців — не потрібно співпрацювати з урядом, який почав загарбницьку війну.

Спосіб 4 — зміни законів у США

Урядовці мають ще одну проблему, полюючи за російськими активами, розповіла Мартіні. З її слів, росіяни ховали гроші у США: "США дуже довго вважалися дуже, дуже привабливим місцем для тих, хто бажав залишитися анонімним". Однак внесли певні зміни у закони, і тепер приховати кінцевого бенефіціара стало неможливим.

Розслідувачка зазначила, що у США інформація про корпоративних власників розміщена у закритому реєстрі. Доступ до нього має обмежене коло осіб — банки та правоохоронці. Однак, не дивлячись на цей недолік, вона переконана, що росіяни і далі втрачатимуть свої статки на заході.

"Сподіваємося, що це принаймні полегшить роботу органів влади щодо впровадження санкцій або судового переслідування осіб, причетних до злочинної діяльності", — підсумувала розслідувачка Мартіні.

Нагадуємо, 31 серпня глава Чечні Кадиров відреагував на санкції, накладені на його родину. Він пригрозив США, що буде спалювати американські машини.

Тим часом Міністерство фінансів США продовжило полювати на російських багатіїв. Зокрема, 11 серпня у новий список потрапили Михайло Фрідман, Олексій Кузьмічов та Герман Хан.