Охотятся на миллиардеров-уклонистов: в США арестовали $1 млрд активов РФ

В США действует специальный офис при Министерстве финансов, который охотится за российскими деньгами по всему миру. В частности, им удалось "поймать" яхту Керимова, которую он спрятал на острове Финджи.

Related video

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала о способах "охоты" на активы российских олигархов. По ее словам, удалось арестовать имущества на 1 млрд долл., которые имеет шанс получит Украина. Кроме богачей, интерес вызывают также политические деятели и чиновники. Например, в предыдущем пакете санкций речь шла о главе Чечни Рамзане Кадырове и даже руководителе лагеря "Артек" в Крыму. Телеканал Cbsnews узнал о деталях работы юристов и расследователей США.

Часть активов, арестованных американскими чиновниками, будут использоваться для оказания помощи Украине в войне с Россией, говорится в материале Cbsnews. Для этого Конгресс уже принял определенные изменения в законодательстве, чтобы сделать такие действия возможными.

Монако объяснила, что 1 млрд долл. — это имущество олигархов РФ, арестованное исключительно в США. Но продолжаются мероприятия по выявлению и аресту имущества в других странах планеты. В частности, чиновница перечислила, куда добрались поисковики:

в Швейцарии и на Ближнем Востоке арестовали самолеты;

в Италии, Германии, Латвии арестовали контрабандистов;

в Великобритании выдвинули обвинения отмывателям российских денег.

Такие действия показывают россиянам, что они не смогут спрятать деньги, если их будут искать для наложения санкций. "Мы показали, что нет места для сокрытия", — сказала Лиза Монако.

Прокурор США руководит специальным офисом KleptoCapture. Работники офиса имеют целью выявить имущество, которое пытаются скрыть российские олигархи. При этом они активно работают с международными партнерами. Также используют различные пункты законодательства для законных действий. Благодаря этому удастся достать имущество в самых экзотических местах:

на Фиджи — яхта олигарха Сулеймана Керимова за 30 млн долл. Основание для ареста — международный сговор и отмывание денег;

в Испании — яхта олигарха Виктора Вексельберга за 90 млн долл. Основание для ареста — мошенничество отмывание денег.

Санкции на РФ: как охотятся на имущество олигархов

Журналисты также получили комментарий от представительницы Transparency International Майры Мартини. Женщина рассказала, почему так сложно выявлять российские активы.

Способ 1 — последовательность компаний

Мартини объяснила, что легко найти какое-то большое частное имущество, например, яхту или дом. Однако гораздо сложнее доказать, кто именно им владеет.

Например, россияне используют последовательность компаний, чтобы скрыть настоящего владельца. Например, некая компания-покупатель яхты принадлежит второй компании в другой стране, а та в свою очередь принадлежит третьей компании. Расследователи проходят эту последовательность, чтобы понять, кто же владеет имуществом.

Способ 2 — трасты

Еще один способ избежать санкций — трастовые компании. Эти компании частные и не обязаны раскрывать детали своей деятельности чиновникам, — пояснила Мартини особенности американского законодательства.

Но аресты все же накладываются, как бы старательно не прятались концы. Например, Министерство финансов США таки наложило арест на самолет Gulfstream за 60 млн долл. и самолет Boeing за 350 млн долл., которые принадлежали олигарху Роману Абрамовичу (он до сих пор не под санкциями США). Повод для ареста — судебные документы по подставным владельцам.

Способ 3 — санкции на торговлю определенными товарами

Чтобы сделать санкции более чувствительными для РФ, наложены ограничения на торговлю самолетами, запчастями на самолеты, определенным американскими технологиями. Когда приняли соответствующее решение, то предостерегли предпринимателей — не нужно сотрудничать с правительством, которое начало захватническую войну.

Способ 4 — изменения законов в США

Чиновники имеют еще одну проблему, охотясь за российскими активами, рассказала Мартини. По ее словам, россияне прятали деньги в США: "США очень долго считались очень, очень привлекательным местом для тех, кто желал остаться анонимным". Однако внесли определенные изменения в законы, и теперь скрыть конечного бенефициара стало невозможным.

Расследовательница отметила, что в США информация о корпоративных владельцах размещена в закрытом реестре. Доступ к нему имеет ограниченный круг лиц — банки и правоохранители. Однако, несмотря на этот недостаток, она убеждена, что россияне и дальше будут терять свое состояние на западе.

"Надеемся, что это по крайней мере облегчит работу органов власти по внедрению санкций или судебного преследования лиц, причастных к преступной деятельности", — подытожила расследовательница Мартини.

Напоминаем, 31 августа глава Чечни Кадыров отреагировал на санкции, наложенные на его семью. Он пригрозил США, что будет сжигать американские машины.

Тем временем Министерство финансов США продолжило охотиться на российских богачей. В частности, 11 августа в новый список попали Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев и Герман Хан.