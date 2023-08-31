"Будем беспредельничать": Кадыров пригрозил США за санкции против его матери (видео)

Глава Чечни пообещал сжигать американские машины и самолеты, если США в срочном порядке не снимут санкции, введенные против его матери.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал введение санкций США в отношении его матери "намеренным и циничным пренебрежением всеми этическими нормами". По его словам, в санкционном списке США оказалась также и его лошадь. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Я знаю, что у американских дипломатов и руководства нет чести, совести и достоинства после того, как они включили санкцию на мою лошадь Зазоду", — заявил Кадыров.

Кадыров — о санкциях против матери

У представителей Вашингтона нет ничего человеческого, заявил Кадыров, после того, как санкции были введены в отношении его матери. Он также сказал, что мать занимается только благотворительной деятельностью и помогает нуждающимся.

"Что вы за народ, вы вообще народ или быдло?" — задался вопросом Кадыров и пообещал забрать у "американцев машины и самолеты".

Кадыров пригрозил, что если США в срочном порядке не снимут санкции, введенные против его матери, он им этого не простит.

"Будем их сжигать, будем беспредельничать, вы нам показываете дорогу. Типа законным путем как совершить преступление. Мы по-своему будем совершать", — добавил глава Чечни.

Напомним, что в РФ прогнозируют, что Кадырова казнят так же, как Пригожина. Путин уже не способен быть арбитром среди группировок в российском истеблишменте, отмечают журналисты, поэтому внутренние конфликты станут публичными. В обозримом будущем может быть противостояние с Кадыровым, обладающим собственной армией.

Также сообщалось, что партизаны запустили дрон и взорвали штаб "кадыровцев" в Энергодаре. К месту происшествия приехали пожарные расчеты и кареты скорой.