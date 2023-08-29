Потому что "колет глаза": в РФ прогнозируют, что Кадырова казнят так же, как Пригожина, — Bild

Путин уже не способен быть арбитром среди группировок в российской власти и поэтому конфликты будут выходить наружу. Ближайший конфликт, который может произойти — это противостояние с Кадыровым, обладающего собственной армией.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и группа его сообщников погибли в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Одной из причин падения самолета могла стать месть президента России Владимира Путина, которому пришлось пережить несколько тревожных часов во время "марша справедливости". Российский оппозиционер Дмитрий Гудков предположил, что в РФ есть еще один деятель, который может вскоре повторить судьбу Пригожина. По его мнению — это глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По мнению Гудкова, российские силовики после смерти владельца ЧВК "Вагнер" будут искать следующих влиятельных лиц в РФ, которых будут уничтожать. Причина подобных действий — страх, что силовики исчезнут, если в России начнутся "смутные времена".

Самый первый кандидат на ликвидацию — глава Чечни Кадыров, утверждает политик. Между тем, напоминает издание, Кадырова называют "пехотинцем Путина", хотя он хвастался убийствами россиян во время одной из Чеченских войн. Так почему такого верного человека должны убить?

Глава Кремля Путин выступал миротворцем между различными конфликтующими группами, которые существуют в российской власти. Поэтому внешне казалось, что эта власть монолитна и все действуют совместно. Однако события с Пригожиным обнародовали один конфликт, а это свидетельствует о том, что президент РФ не справился со своей ролью. "Путин перестал играть роль арбитра между различными кремлевскими фракциями. Точнее, он уже не справляется с этой ролью. Конфликты проникают во внешний мир", — пояснил Гудков.

Политик напомнил, что Кадыров имеет войска и влияние, и поэтому может вступить в конфликт с силовиками РФ: "Кадыров — один из крупнейших противников российской государственности. У Кадырова есть своя армия, которая хорошо подготовлена. И Кадыров имеет большое влияние вне силового аппарата". Таким образом, резюмирует Гудков, он "колет глаза так называемым "силовикам".

Кроме обострения с Кадыровым, россияне могут увидеть также противостояние между ФСБ РФ и Минобороны РФ: "Внутреннее напряжение становится все больше и больше", — заявил Гудков.

Рамзан Кадыров: детали биографии

Рамзан Кадыров — 46-летний глава Чеченской Республики в составе РФ. Чеченец возглавил республику с 2007 года, когда его предшественник — Алу Алхалов — отказался под должности. После этого постоянно заявлял о личной преданности Путину: говорил, что он его "пехотинец". За время своего правления сумел создать личное войско, которое вошло в состав Российской гвардии.

Во время российского вторжения в Украину полк Росгвардии "Ахмат" и другие подразделения воевали на разных участках оккупированных территорий. В частности, их замечали во время боев на Киевщине. Также они находились на Херсонщине и в Донецкой области. В сети подчиненные Кадырова стали известны благодаря видео в соцсети "Тикток" — после того, как они хвастались своими "подвигами", на места дислокации прилетали украинские снаряды.

Российские пленные также рассказывали о поведении кадыровцев на линии фронта на востоке и юге. В частности, утверждали, что они стоят за спинами солдат и выполняют роль заградительных отрядов. То есть — стреляют по тем, кто хочет отступить.

Когда в июне 2023 года Пригожин и вагнеровцы устроили мятеж против Минобороны РФ, Кадыров сообщил, что якобы прислал своих подчиненных, чтобы остановить марш наемников. Впрочем, никакой стычки так и не произошло — они остановились за несколько десятков километров до лагеря "вагнеровцев" в Ростове.

Напоминаем, 29 августа в Санкт-Петербурге должны были состояться похороны Евгения Пригожина. Российские СМИ сумели увидеть захоронение его коллег. Однако похоронной процессии и гроба владельца Группы Вагнера так никто и не увидел: заявляют, что все произошло тайно, чтобы не было беспорядков.

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге хоронили еще одного сторонника Путина — пропагандиста Владлена Татарского: мужчина погиб, получив в подарок скульптуру со взрывчаткой.