"Все засекречено": в РФ проходят похороны погибших в самолете Пригожина, — росСМИ (фото)

По данным российских журналистов, недалеко от Манежа в Петербурге, где проходит церемония прощания, заметили автомобиль, на котором передвигался глава ЧВК "Вагнер".

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На Университетской набережной в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания у Манежа Первого кадетского полка. Информация о том, кого именно касается этот процесс, не раскрывается, однако на месте был замечен автомобиль, который использовал основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом 29 августа сообщает российское издание "Фонтанка".

Корреспондент росСМИ не смог попасть на мероприятие, так как охранник пояснил, что это частное событие, связанное с печальным случаем, и они не могут впускать посторонних.

Вблизи находится ряд автомобилей, включая черную BMW 760 с номером 377. Этот же автомобиль был связан со скандалом в 2016 году, когда он был замечен в кортеже Пригожина, который игнорировал требование полиции остановиться. Этот инцидент закончился наказанием одного из охранников, сообщает издание.

Также был замечен катафалк, однако он был развернут таким образом, что гроб в нем не видно.

В Петербурге проходят похороны погибших в самолете Пригожина Фото: Фонтанка В Петербурге проходят похороны погибших в самолете Пригожина Фото: Фонтанка

Кроме того, сообщается, что на Северном и Серафимовском кладбищах началось отпевание и прощание с погибшими в крушении самолета Евгения Пригожина. На Северном кладбище проходит церемония отпевания Валерия Чекалова, ключевого командира частной военной компании "Вагнер" с позывным "Ровер".

Среди присутствующих замечены охранник Пригожина Сергей Плащенко и депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов. Присутствует также капитан 2-го ранга Андрей Палей, который был командиром 159-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

При этом в муниципалитете Петербурга сообщили журналистам, что "все засекретили" и они не должны разглашать подробностей о похоронах.

РИА "Новости" сообщает, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина. При том, что публично еще нигде не объявлялось, что хоронят именно Евгения Пригожина.

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет. Сообщалось, что он принадлежал руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек.