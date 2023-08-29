"Усе засекречено": у РФ проходять похорони загиблих у літаку Пригожина, — росЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, недалеко від Манежу в Петербурзі, де проходить церемонія прощання, помітили автомобіль, на якому пересувався глава ПВК "Вагнер".

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На Університетській набережній у Санкт-Петербурзі проходить церемонія прощання біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкривають, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Про це 29 серпня повідомляє російське видання "Фонтанка".

Кореспондент росЗМІ не зміг потрапити на захід, оскільки охоронець пояснив, що це приватна подія, пов'язана з сумним випадком, і вони не можуть впускати сторонніх.

Поблизу перебуває низка автомобілів, включно з чорною BMW 760 з номером 377. Цей самий автомобіль був пов'язаний зі скандалом у 2016 році, коли його помітили в кортежі Пригожина, який ігнорував вимогу поліції зупинитися. Цей інцидент закінчився покаранням одного з охоронців, повідомляє видання.

Також було помічено катафалк, проте він був розгорнутий таким чином, що труну в ньому не видно.

У Петербурзі проходять похорони загиблих у літаку Пригожина Фото: Фонтанка У Петербурзі проходять похорони загиблих у літаку Пригожина Фото: Фонтанка

Крім того, повідомляється, що на Північному і Серафимівському кладовищах розпочалося відспівування і прощання із загиблими в катастрофі літака Євгена Пригожина. На Північному кладовищі відбувається церемонія відспівування Валерія Чекалова, ключового командира приватної військової компанії "Вагнер" із позивним "Ровер".

Серед присутніх помічено охоронця Пригожина Сергія Плащенка і депутата Державної думи від ЛДПР Василя Власова. Присутній також капітан 2-го рангу Андрій Палей, який був командиром 159-го загону боротьби з підводними диверсійними силами і засобами.

Водночас у муніципалітеті Петербурга повідомили журналістам, що "все засекретили" і вони не повинні розголошувати подробиць про похорон.

РІА "Новости" повідомляє, що президент Росії Володимир Путін не буде присутній на похороні Євгена Пригожина. При тому, що публічно ще ніде не оголошувалося, що ховають саме Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Росії впав літак. Повідомлялося, що він належав керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб.