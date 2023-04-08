Пригожин принес кувалду. Как прошли похороны Владлена Татарского в Москве (видео)

Чтобы попасть на Троекуровское кладбище, желающие проститься с военкором должны были пройти через "рамки" и полицейский досмотр.

Related video

8 апреля в Москве состоялись похороны российского пропагандиста Максима Фомина, больше известного под псевдонимом "Владлен Татарский". Подробности сообщило медиа Mash.

Церемония прощания с Владленом Татарским началась около 12:00 по киевскому времени на Троекуровском кладбище в Москве. Сначала с российским военным блогером простились родственники и близкие, затем к гробу начали пускать всех желающих. Погибшего при взрыве в кафе Татарского решили похоронить с военными почестями, почетным караулом и оркестром.

Безопасность на похоронах Владлена Татарского обеспечивали сотрудники подразделения МВД РФ "Гром"

Одним из первых прощальное мероприятие посетил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с охранниками. У гроба Владлена Татарского разместили традиционный посмертный набор "вагнеровских" наград, а также именную кувалду. Телеканал "360" сообщает, что пришел также Юрий Мезинов, руководитель штаба Захара Прилепина в Донбассе.

Награды ЧВК Вагнер, которые посмертно вручили Владлену Татарскому Фото: Скриншот

Как сообщают российские СМИ, множество людей выстроились в очереди, чтобы посетить церемонию прощания с пропагандистом. На кладбище установили рамки металлодетекторов, полицейские досматривают входящих для обеспечения безопасности. Кроме того, на мероприятии присутствуют сотрудники подразделения МВД РФ "Гром".

Напомним, 2 апреля Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге в результате взрыва. Пропагандист проводил творческий вечер в кафе Street food bar, где ему подарили статуэтку со спрятанным внутри взрывным устройством. Согласно российским СМИ, во время инцидента пострадали несколько десятков человек, которым понадобилась медицинская помощь.

Подозреваемой по делу об убийстве Владлена Татарского стала Дарья Трепова, которая вручила ему статуэтку. Ее задержали по обвинению в совершении теракта, а 4 апреля отправили под арест.

4 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил перед военкорами в кафе, где погиб Владлен Татарский. По данным СМИ, заведение принадлежит именно Пригожину.