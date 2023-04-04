Пригожин выступил перед военкорами в кафе, в котором погиб Татарский (видео)

По мнению основателя ЧВК "Вагнер", гибель Владлена Татарского должна дать "новый толчок" деятельности так называемого "Киберфронта Z".

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Российский предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с речью перед представителями так называемого "Киберфронта Z" в заведении, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале Евгения Пригожина.

В своем выступлении Пригожин высказался о смерти Татарского, отметив, что вопреки этому, "Киберфронт Z" должен продолжить свое существование.

"Несколько слов по "Киберфронту Z". Я считаю, что "Киберфронт Z", несмотря на гибель Владлена Татарского, несмотря на те трагические ситуации, которые произошли, должен получить новый толчок, новое дыхание, превратиться в реальную общественную организацию", — заявил Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин посетил место гибели Владлена Татарского

Убийство Владлена Татарского: что об этом известно

В воскресение, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский и еще 6 людей были ранены. В заведении проходило мероприятие на тему "Есть такая профессия военкор".

По данным СМИ, кафе "Street food bar", в котором произошел данный инцидент, является собственностью Евгения Пригожина.

На следующий день в Следственном комитете РФ заявили о задержании Дарьи Треповой по подозрению в подрыве Владлена Татарского. По словам очевидцев, девушка передала военкору коробку со скульптурой, в которую была заложена взрывчатка.

По данным издания NEXTA Live, 4 апреля Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в составе организованной группы, а также в незаконном хранении взрывчатых устройств.

По версии российского Национального антитеррористического комитета, к убийству Владлена Татарского якобы причастны спецслужбы Украины и представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

На гибель Татарского отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что не думает о том, что происходит в Санкт-Петербурге, так как об этом должны думать в России.