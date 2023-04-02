В России погиб пропагандист Владлен Татарский: что известно (фото, видео)

Погибший пропагандист Владлен Татарский в свое время призвал бомбить инфраструктуру Украины, чтобы гибло больше простых граждан.

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Сегодня, 2 апреля, в российском городе Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе "Street food bar". По информации росСМИ, в результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Фокус собрал все, что известно о смерти пропагандиста к этому времени.

Взрыв в кафе

Около 19 часов по украинскому времени 2 апреля росСМИ стали сообщать о взрыве без пожара в одном из питерских кафе. Отмечалось, что в результате один человек погиб и 6 получили ранения.

Через несколько минут стало известно, что погибший — российский пропагандист Владлен Татарский, проводивший в кафе свой творческий вечер.

Девушка со статуэткой

Впоследствии российские СМИ распространили информацию, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц. По словам организатора мероприятия в Петербурге, он принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

Также позже "РИА Новости" написали, что подаренную погибшему при взрыве в Петербурге военнослужащего Татарскому статуэтку осматривали перед вручением, а девушка, которая ее принесла, была знакома организаторам.

Очевидцы в кафе рассказывают, что единственным подозрительным моментом во время творческого вечера Татарского была та девушка и вручение ему статуэтки.

"Подозревало было то, что она его узнала и он ее узнал и у меня возникло предчувствие, что сейчас что-то случится. Взрыв был громкий. Все побежали на выход, и я выбежал. Людей было человек 70. Паники особой не было", — рассказал очевидец взрыва Владислав Зембицкий.

По его словам, из услышанных им разговоров взрывчатка была "безоболочковой".

По факту убийства при взрыве в Петербурге военнослужащего Владлена Татарского в РФ открыли уголовное производство по статье 105 УК.

Кафе, где произошел взрыв, принадлежит Евгению Пригожину.

В пабликах сообщают, что кафе "Street food bar", где ликвидировали военнослужащего Татарского, принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Также в пабликах сообщают, что он мог туда прибыть.

"По имеющейся информации, была вероятность, что на встречу мог заехать Евгений Пригожин", — написал российский политолог Константин Долгов.

Количество пострадавших в результате взрыва

Сначала, росСМИ сообщали о 6 пострадавших в результате "хлопка", но впоследствии их количество возросло до 16. На место прибыли медики, которые начали оказывать раненым необходимую первую помощь.

Реакция на смерть Татарского в Украине

Одним из первых на гибель пропагандиста Татарского отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В РФ начинается… пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", – написал Михаил Подоляк.

Блогер и журналист Денис Казанский назвал гибель российского пропагандиста Татарского "неприятностью".

"Пишут, что в Петербурге в кафе взорвали пропагандиста и Z-людоеда Владлена Татарского (Максима Фомина). Он погиб на месте. Так, вчера ты призвал грабить и убивать украинцев, а здесь такая неприятность…" — написал Казанский.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что если бы Татарский отбывал положенный ему срок наказания за грабеж, возможно, остался бы в живых.

"Осужденный в 2011 году в Украине на 12 лет лишения свободы за вооруженное ограбление банка в Макеевке Максим Фомин решил, что измена Украины позволит ему досрочно выйти на свободу из зоны, сделать карьеру пропагандиста, слушать Путина, проводить творческие вечера, принимать подарки от поклонниц. А отсидел бы срок в украинской зоне – и как раз в этом году вышел бы на свободу и живой. Приговор изменнику и грабителя исполнен", — написал Бутусов.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm считают, что ликвидация пропагандиста Татарского выгодна как Украине, так и России.

"На самом деле, ликвидация Z-пропагандиста Владлена Татарского выгодна не только украинским спецслужбам, но и российским генералам, которых Владлен Татарский активно критиковал. Он является одним из Z-военкоров из пула Пригожина и ликвидация его в Санкт-Петербурге может одновременно являться сигналом Пригожину, что медийно мочить генералов может быть достаточно опасно. И что-то очень подозрительно, что в автокатастрофах или при взрывах в российском тылу в последнее время гибнут именно те, кто критиковал российских генералов и призывал их наказать", — сообщают расследователи сообщества.

В телеграмм-канале ВСУ назвали творческий вечер Татарского "лучшим среди военкоров".

"Владлен Татарский получил статуэтку "Гойда" за лучший творческий вечер среди военкоров. Браво", — говорится в сатирическом сообщении.

Владлен Татарский: чем известен

Пропагандист Владлен (настоящее имя Максим Фомин) – блоггер и сепаратист из Донбасса. Он стал известен благодаря освещению событий в Украине. Жил в Макеевке Донецкой области. Занимался бизнесом, с 2014 года находился в рядах так называемого "ополчения Донбасса". В 2020 году перебрался в Москву и стал заниматься писательским делом.

Татарский ненавидел Украину и украинцев. В частности, призвал ВС РФ бомбить инфраструктуру и больницы.

"Многие люди, испытывающие качество любовные чувства к х*хложителям, говорят почему мы наступаем, почему разрушаем инфраструктуру? Они, эти свиньи, уже злы и так. Не будут работать госпитали, больше х*хлов будет дохнуть на операционных столах, например", – говорил он.

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