Получал медали от Минобороны РФ: на фронте ликвидировали депутата-коллаборанта из Крыма (фото)

По информации росСМИ, речь идет о Виталии Костенко — уроженце Сумской области, который в 2014 году после оккупации полуострова начал сотрудничать с захватчиками.

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Депутат-коллаборант из Крыма Виталий Костенко был убит во время боевых действий в Украине. О смерти Костенко сообщило росСМИ "Севастопольский новостной портал".

По информации СМИ, младший сержант Виталий Костенко был ликвидирован 22 марта. Точное место его смерти не сообщили.

Что известно о коллаборанте Виталии Костенко

Виталий Костенко родился 23 июля 1982 года в селе Глыбное Краснопольского района Сумской области.

В 2007 году закончил Крымский гуманитарный университет.

С сентября 2014 года возглавлял общество с ограниченной ответственностью "Фаворит", которое специализировалось на розничной торговле напитками. Костенко также имел отношение к садоводческому некоммерческому товариществу "Акташ" (председатель правления с сентября 2021 года) и обществу с ограниченной ответственностью "Аврора" (гендиректор с апреля 2018 года).

В 2014 году Виталий Костенко добровольно перешел на сторону российских оккупантов. Он был депутатом города Щелкино Ленинского района Крыма и членом партии "Единая Россия". Также он руководил так называемым "Союзом ветеранов народного ополчения Крыма" в городе.

От Минобороны РФ и оккупационной администрации получил "награды": медаль "За возвращение Крыма", медали "Добровольцу Народного Ополчения Республики Крым", "За защиту Крыма", "За заслуги в воссоединении Крыма с Россией".

РосСМИ сообщают о том, что у Костенко остались жена и трое детей.

Уроженец Сумской области Виталий Костенко добровольно перешел на сторону российских оккупантов в 2014 году

Напомним, 20 марта в ГУР подтвердили ликвидацию т.н."начальника СИЗО" в Херсонской области. Сергей Москаленко был жителем Новой Каховки, а во время оккупации пошел на сотрудничество с врагом и получил должность начальника СИЗО, где организовывал пытки над пленными украинцами.

А 14 марта российские СМИ сообщали, что в Херсонской области неизвестные попытались взорвать автороссийского коллаборанта, так называемого "заместителя председателя Новокаховской ВГА" Виталия Гура. В результате чего коллаборант получил ранения, его доставили в больницу.