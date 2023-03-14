Не первое покушение: росСМИ подтвердили подрыв автомобиля топ-коллаборанта в Новой Каховке

По данным журналистов, взрывное устройство сработало рядом с машиной так называемого "замглавы Новокаховской ВГА" Виталия Гуры. Топ-коллаборанта с ранениями доставили в больницу.

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Российского коллаборанта из Херсонской области, который занимал пост так называемого "замглавы Новокаховской ВГА" Виталия Гура попытались подорвать на автомобиле. Об этом сообщает российское интернет-издание BAZA.

По информации журналистов, взрыв произошел 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гура. В это время он остановился возле столовой "Смачна країна" в Новой Каховке.

В результате чего коллаборант получил ранения, его доставили в больницу.

13 марта участники подпольной организации "Атеш" рассказали, что подорвали "замглавы" так называемой "Новокаховской ВГА". Однако не уточняли имени коллаборанта.

Отметим, что это уже не первое покушение на Виталия Гура. Однако первый раз оно оказалось инсценировкой ФСБ РФ.

6 августа 2022 года росСМИ сообщили, что его ранили выстрелом из пистолета Макарова возле его дома. Позже сообщалось, что коллаборант не пережил покушения. Получив тяжелые ранения, он скончался во время транспортировки в Крым.

Однако 12 сентября стало известно, что мужчина жив. В ФСБ России заявили, что провели инсценировку, чтобы нарушить планы Киева, который якобы готовил реальное покушение. Тогда в российской спецслужбе утверждали, что силовики якобы пресекли серию терактов против членов так называемого "правительства Крыма" и сотрудников оккупационной "администрации" Херсонской области.