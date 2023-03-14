Не перший замах: росЗМІ підтвердили підрив автомобіля топколаборанта у Новій Каховці

За даними журналістів, вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною так званого "заступника голови Новокаховської ВДА" Віталія Гури. Топколаборанта із пораненнями доправили до лікарні.

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Російського колаборанта з Херсонської області, який обіймав посаду так званого "заступника голови Новокаховської ВДА" Віталія Гура спробували підірвати на автомобілі. Про це повідомляє російське інтернет-видання BAZA.

За інформацією журналістів, вибух стався 13 березня. Вибуховий пристрій спрацював поряд із машиною Гура. У цей час він зупинився біля їдальні "Смачна країна" у Новій Каховці.

Внаслідок чого колаборант отримав поранення, його доправили до лікарні.

13 березня учасники підпільної організації "Атеш" розповіли, що підірвали "заступник голови" так званої "Новокаховської ВДА". Проте не уточнювали імені колаборанта.

Зазначимо, що це вже не перший замах на Віталія Гура. Проте вперше він виявився інсценуванням ФСБ РФ.

6 серпня 2022 року росЗМІ повідомили, що його поранили пострілом з пістолета Макарова біля його будинку. Пізніше повідомлялося, що колаборант не пережив замаху. Зазнавши тяжких поранень, він помер під час транспортування до Криму.

Однак 12 вересня стало відомо, що чоловік живий. У ФСБ Росії заявили, що провели інсценування, щоб порушити плани Києва, який нібито готував реальний замах. Тоді в російській спецслужбі стверджували, що силовики нібито припинили серію терактів проти членів так званого уряду Криму та співробітників окупаційної адміністрації Херсонської області.