Партизаны в Новой Каховке подорвали замглавы оккупационной "администрации" — "Атеш"

Как сообщили представители подпольной организации, коллаборанта ликвидировали возле местного кафе рядом с его машиной. Мирные жители не пострадали.

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Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны подорвали "заместителя главы" так называемой "Новокаховской военной администрации". Об этом 13 марта сообщили участники подпольной организации "Атеш" в своем телеграм-канале.

Как рассказали партизаны, 13 марта в 12:10 коллаборанта ликвидировали возле кафе "Смачна країна" рядом с его авто. Сообщается, что во время проведения операции никто из гражданских не пострадал.

"Ждем подтверждение об окончательной ликвидации. В любом случае это станет напоминание "раш***ам" и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле", — написали представители подпольной организации "Атеш".

Официально результаты операции пока не подтверждались.

Напомним, 11 марта партизаны "Атеш" подорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области. Это позволило помешать снабжению российских войск на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что в Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с четырьмя гражданами РФ. В результате диверсии двое оккупантов погибли на месте, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.