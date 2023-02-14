В Херсонской области партизаны взорвали авто с четырьмя россиянами, — "Атеш"

В автомобиле, по информации подполья, находились двое российских военнослужащих и двое работников спецслужб. Инцидент произошел в оккупированной Новой Каховке.

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В Новой Каховке на оккупированной части Херсонской области партизаны взорвали автомобиль с четырьмя россиянами. Об этом сообщают участники движения "Атеш" в своем телеграмм-канале.

"Наши люди уже в безопасности, поэтому можем рассказать. Новая Каховка. 10 февраля в 10:25, Днепровский проспект, возле отделения полиции был успешно подорван автомобиль с четырьмя преступниками: двое военнослужащих и два сотрудника спецслужб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате диверсии двое оккупантов погибли на месте, двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

"Атеш" — партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после российского военного вторжения. Партизаны движения в ноябре заявляли, что ликвидировали в больницах оккупированного Симферополя 30 военнослужащих ВС РФ. 11 декабря "Атеш" взял на себя ответственность за поджог казарм с российскими военными в поселке Советское в Крыму.

3 февраля Фокус со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова сообщал, что в оккупированном Энергодаре был взорван автомобиль, принадлежавший бывшему сотруднику правоохранительных органов, после оккупации города перешедшему на сторону ВС РФ.

12 февраля в ГУР Минобороны сообщали, что в Донецкой области российские кафиры во время разминирования дороги случайно взорвали дом с 15 своими солдатами. Потери списали на ВСУ.

Также украинские защитники в соцсетях сообщили, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали "неуловимого Василька" — минометный расчет оккупантов, который их терроризировал длительное время. Оккупантов ликвидировали с дрона с помощью гранаты.