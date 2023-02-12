Списали на ВСУ: саперы РФ разминировали дорогу и случайно подорвали своих, — ГУР

Российские оккупанты случайно подорвали дом, где находились 15 их солдат. Потери списали на работу украинских защитников.

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Российские оккупанты на одном из направлений проводили разминирование и случайно взорвали дом со своими же солдатами. Об этом свидетельствует разговор оккупанта с супругой, которую перехватило ГУР Минобороны.

Оккупант жалуется на беспорядок на передовой. По его словам, его подразделение должно было идти в наступление под прикрытием минометов и АГС, но когда бойцы пошли на указанный участок, оказалось, что их никто не прикрывает. Поэтому они стали легкой мишенью для ВСУ.

Оккупант рассказал, что от его товарища во время боя "осталась одна голова и одна рука".

Он также добавил, что их командиры руководят безответственно и просто посылают их насмерть, а потери из-за их халатности списывают на ВСУ.

"Саперы прочищали дорогу для танка и случайно взорвали дом. А там 15 наших людей сидели, отделения: 7 — 200-х и 8 — 300-х, списали типа х*хлы взорвали", — рассказал оккупант.

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали "неуловимого Василька" — минометный расчет оккупантов, который терроризировал украинских защитников. Оккупантов и их миномет попали из дрона с помощью гранаты.