Списали на ЗСУ: сапери РФ розміновували дорогу і випадково підірвали своїх, — ГУР

Російські окупанти випадково підірвали будинок, де перебували 15 їхніх солдатів. Втрати списали на роботу українських захисників.

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Російські окупанти на одному з напрямків проводили розміновування і випадково підірвали будинок зі своїми ж солдатами. Про це свідчить розмова окупанта з дружиною, яку перехопило ГУР Міноборони.

Окупант скаржиться на безлад на передовій. За його словами, його підрозділ мав іти у наступ під прикриттям мінометів та АГС, але коли бійці пішли на вказану ділянку, виявилося — їх ніхто не прикриває. Через це вони стали легкою мішенню для ЗСУ.

Окупант розповів, що від його товариша під час бою "залишилася одна голова і одна рука".

Він також додав, що їхні командири керують безвідповідально і просто посилають їх на смерть, а втрати через їхню халатність списують на ЗСУ.

"Сапери прочищали дорогу для танка і випадково підірвали будинок. А там 15 наших людей сиділи, відділення: 7 — 200-х і 8 — 300-х, списали типу х*хли підірвали", — розповів окупант.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині ЗСУ ліквідували "невловимого Василька" — мінометний розрахунок окупантів, який тероризував українських захисників. Окупантів та їхній міномет поцілили з дрона за допомогою гранати.