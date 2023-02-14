На Херсонщині партизани підірвали авто з чотирма росіянами, — "Атеш"

У авто, за інформацією підпілля, перебували двоє російських військовослужбовців та двоє працівників спецслужб. Інцидент відбувся в окупованій Новій Каховці.

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В Новій Каховці на окупованій частині Херсонської області партизани підірвали автомобіль з чотирма росіянами. Про це повідомляють учасники руху "Атеш" у своєму телеграм-каналі.

"Наші люди вже у безпеці, тож можемо розповісти. Нова Каховка. 10 лютого о 10:25, Дніпровський проспект, біля відділення поліції було успішно підірвано автомобіль із чотирма злочинцями: двоє військовослужбовців та двоє співробітників спецслужб", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті диверсії двоє окупантів загинули на місці, двоє у важкому стані були доправлені до лікарні.

"Атеш" — партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після російського воєнного вторгнення. Партизани руху у листопаді заявляли, що ліквідували у лікарнях окупованого Сімферополя 30 військовослужбовців ЗС РФ. 11 грудня "Атеш" взяв на себе відповідальність за підпал казарм із російськими військовими у селищі Радянське в Криму.

3 лютого Фокус з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова повідомляв, що в окупованому Енергодарі було підірвано автомобіль, який належав колишньому співробітнику правоохоронних органів, який після окупації міста перейшов на бік ЗС РФ.

12 лютого в ГУР Міноборони повідомляли, що на Донеччині російські окупанти під час розміновування дороги випадково підірвали будинок з 15 своїми солдатами. Втрати списали на ЗСУ.

Також українські захисники в соцмережах повідомили, що на Донеччині ЗСУ ліквідували "невловимого Василька" — мінометний розрахунок окупантів, який їх тероризував тривалий час. Окупантів поцілили з дрона за допомогою гранати.