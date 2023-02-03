В Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта-силовика, — мер Мелітополя (фото, відео)

Транспортний засіб, за попередніми даними, належав експоліцейському Євгену Кузьміну. Окупаційна адміністрація підтвердила, що внаслідок вибуху загинув "працівник МВС".

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Вранці 3 лютого в окупованому Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, який належав топколаборанту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер захопленого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, масштабний вибух пролунав у Енергодарі близько 7:00 ранку.

Іван Федоров стверджує, що внаслідок НП було підірвано автомобіль, який належав колишньому співробітнику правоохоронних органів, який після окупації міста перейшов на бік ЗС РФ.

"Ранок колаборантів має починатися не з кави. Ймовірно, спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не зможе співпрацювати з росіянами", — додав мер Мелітополя, коментуючи "бавовну" в Енергодарі.

[ + – ] В Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта Євгена Кузьміна

Інформацію про підрив автомобіля у захопленому Енергодарі також оприлюднює регіональне видання "РИА Мелитополь". За даними журналістів, вибух був настільки потужним, що у сусідньому будинку в кількох квартирах вибило шибки.

Пізніше видання уточнило, що автомобіль, ймовірно, належав колишньому поліцейському Євгену Кузьміну, який перейшов на бік ЗС РФ і почав працювати в окупаційних силових відомствах. За попередньою інформацією, колаборант зазнав смертельних поранень після підриву автомобіля.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтверджує інформацію про замах, внаслідок якого загинув "працівник МВС". Колаборант також назвав підрив автомобіля терактом.

Нагадаємо, що в грудні в окупованому Мелітополі було скоєно замах на екссоратника Іллі Киви. Потужний вибух пролунав біля під'їзду багатоквартирного будинку, в якому мешкав колаборант Микола Волик, який перейшов на бік росіян після захоплення міста.

Також у листопаді в окупованому Мелітополі було скоєно ще один замах на топколаборанта Андрія Бойка, який після захоплення міста обійняв посаду "керівника спортивної сфери".