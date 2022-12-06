Вибух у Мелітополі: мер повідомив про замах на екссоратника Іллі Киви (фото)

Йдеться про колаборанта Миколу Волика, який до захоплення міста був місцевим депутатом від забороненої партії ОПЗЖ.

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У вівторок вранці, 6 грудня, в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер населеного пункту Іван Федоров.

За його словами, у Мелітополі пролунав настільки потужний вибух, що його почуло пів міста.

Через якийсь час Іван Федоров уточнив, що ранкова НП в окупованому місті — замах на колаборанта Миколу Волика. За словами мера, до вторгнення ЗС РФ він очолював міський осередок Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської міськради.

"Після захоплення Мелітополя став активним поплічником місцевих колаборантів. О 6-й ранку було голосно біля під'їзду зрадника. На місце вибуху відразу ж приїхали швидкі. Ймовірно, "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію про те, наскільки сильно підсмажився", — додав Федоров, коментуючи ранкову "бавовну" в захопленому населеному пункті

Регіональне видання "РИА Мелитополь" також повідомляє, що сили опору здійснили замах на колаборанта Миколу Волика. Потужний вибух, за словами журналістів, пролунав біля першого під'їзду "5-го дробу" на Мікрорайоні.

"Підсмажився" колаборант Микола Волик — депутат Мелітопольської райради від партії ОПЗЖ. Свого часу він був співзасновником підприємства, що займається перевезеннями — АТП "АСА". Також Волик мріяв про політичну кар'єру та дружив із Кивою. Навіть очолив міську організацію Соціалістичної партії України. Проте з Кивою не склалося і він подався в ОПЗЖ", — додали журналісти, коментуючи замах на колаборанта.

[ + – ] У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Миколу Волика [ + – ] У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Миколу Волика

Зазначимо, що на початку листопада в Мелітополі було скоєно інший замах на колаборанта. Так, потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку, в якому проживав Андрій Бойко, який співпрацював з окупаційною владою.

Також повідомлялося, що декількома днями пізніше партизани здійснили новий замах на топколаборанта в Мелітополі. Потужним вибухом був тяжко поранений колишній депутат міськради Дмитро Трухін, який допомагав загарбникам фінансувати псевдореферендум щодо "приєднання" до РФ.