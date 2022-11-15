Курирував поділ майна: у Мелітополі підірвали колаборанта Трухіна, — мер

Ексдепутат Мелітопольської міської ради допомагав окупантам фінансувати псевдореферендум щодо "приєднання" до РФ.

Related video

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався замах на помічника російських сил, колишнього депутата місцевої міської ради Дмитра Трухіна. Наразі гауляйтера госпіталізовано в тяжкому стані. Про це у своєму телеграм-каналі у вівторок, 15 листопада, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні о 08:37 Федоров написав про гучний вибух, який стався у житловому районі на півночі міста біля 24 училища, де базуються російські окупанти. Від вибуху в сусідньому будинку вибило вікна до 4-го поверху, повідомив міський голова.

Через кілька годин Федоров повідомив, що Дмитро Трухін отримав травми під час вибуху біля під'їзду будинку та був доставлений у дуже тяжкому стані до лікарні. Мер Мелітополя зазначив, що Трухін є давнім прихильником колаборантів Мелітополя Євгена Балицького та Галини Данильченко, був депутатом Мелітопольської міськради трьох скликань, зокрема від "Комуністичної партії" та ОПЗЖ, а також брав участь у незаконних сесіях міської адміністрації.

За словами Федорова, Трухін був директором комунального підприємства "Комунальна власність" і встиг за час своєї роботи викрасти міське майно, за що згодом і був звільнений.

"З початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році став близьким поплічником гауляйтерів та окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і займався незаконним розподілом землі та майна. Допомагав у зборі коштів для фінансування псевдореферендуму", — написав мер міста.

Відомо, що Дмитро Трухін є братом Антона Трухіна, якого під час окупації Мелітополя було призначено начальником одразу кількох комунальних підприємств у місті.

Нагадаємо, раніше Запорізької області було підірвано автомобіль з колаборантом Максимом Зубарєвим, головою так званої військово-цивільної адміністрації селища Якимівка, Мелітопольського району. Унаслідок помічник окупантів загинув.

Також ми писали про загибель Кирила Стремоусова, колаборанта, який був заступником голови окупаційної адміністрації Херсонської області.