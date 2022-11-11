Привезли до Сімферополя: Кирила Стремоусова ховають у відкритій труні (фото)

Відспівували колаборанта в Олександро-Невському соборі, а поховають на центральному цвинтарі міста. Попрощатися з ним приїхали інші ставленики окупантів в Україні та заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.

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У Сімферополі 11 листопада відспівують Кирила Стремоусова, так званого заступника голови призначеної Росією "адміністрації" Херсонської області. Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Агентство публікує кадри труни з тілом колаборанта. Церемонія розпочалася о 10:00 у кафедральному Олександро-Невському соборі, а похорон пройде на центральному цвинтарі міста.

Біля Олександро-Невського собору чергували співробітники ДІБДР. Вулицю, що веде до собору, перекрили. У соборі виставили жалобні вінки, на поминальному столі стояла фотографія загиблого.

За даними кореспондентів, відспівуватимуть Стремоусова будуть у відкритій труні, його обличчя прикрили вуаллю.

Попрощатися з колаборантом приїхали перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, псевдогубернатор Запорізької області Євген Балицький, "голова" Криму Сергій Аксьонов, херсонський колаборант Володимир Сальдо та російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Це втрата для всієї Росії. Кирило Сергійович був дуже яскравою особистістю. Він настільки був за Росію, за російський світ, що нічого не боявся. За ним полювали ДРГ, на нього наводили "Хаймерси" — він нічого цього не боявся. Він завжди йшов вперед… Зараз ми всі тужимо за ним", — виступив із промовою соратник колаборанта Сергій Мороз.

У ставленика окупантів залишилися дружина та діти.

Нагадаємо, що інформація про загибель Кирила Стремоусова внаслідок ДТП з'явилася 9 листопада. Радник голови МВС України Антон Геращенко говорив, що смерть Стремоусова організувала ФСБ, адже він був проти здачі Херсона.

РосЗМІ писали, як водій вантажівки нібито здійснив небезпечний маневр, а Стремоусов не впорався з керуванням та перекинувся.