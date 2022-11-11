Привезли в Симферополь: Кирилла Стремоусова хоронят в открытом гробу (фото)

Отпевали коллаборанта в Александро-Невском соборе, а похоронят на центральном кладбище города. Проститься с ним приехали другие ставленники оккупантов в Украине и замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

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В Симферополе 11 ноября отпевают Кирилла Стремоусова, так называемого замглавы назначенной Россией "администрации" Херсонской области. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Агентство публикует кадры гроба с телом коллаборанта. Церемония началась в 10:00 в кафедральном Александро-Невском соборе, а похороны пройдут на центральном кладбище города.

Возле Александро-Невского собора дежурили сотрудники ГИБДД. Ведущую к собору улицу перекрыли. В соборе выставили траурные венки, на поминальном столе стояла фотография погибшего.

По данным корреспондентов, отпевать Стремоусова будут в открытом гробу, его лицо прикрыли вуалью.

Проститься с коллаборантом приехали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, псевдогубернатор Запорожской области Евгений Балицкий, "глава" Крыма Сергей Аксенов, херсонский коллаборант Владимир Сальдо и российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Это потеря для всей России. Кирилл Сергеевич был очень яркой личностью. Он настолько был за Россию, за русский мир, что ничего не боялся. За ним охотились ДРГ, на него наводили "Хаймерсы" – он ничего этого не боялся. Он всегда шел вперед… Сейчас мы все скорбим о нем", – выступил с речью соратник коллаборанта Сергей Мороз.

У ставленника оккупантов остались жена и дети.

Напомним, что информация о гибели Кирилла Стремоусова в результате ДТП появилась 9 ноября. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорил, что смерть Стремоусова организовала ФСБ, ведь он был против сдачи Херсона.

РосСМИ писали, как водитель грузовика якобы совершил опасный маневр, а Стремоусов не справился с управлением и перевернулся.