Попал в ДТП: что росСМИ пишут о смерти коллаборанта Кирилла Стремоусова

По информации российский СМИ, Стремоусов погиб в результате аварии. Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что за происшествием стоит ФСБ.

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Так называемый замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом сообщает Readovka ссылаясь на свои источники.

Смерть Кирилла Стремоусова: что известно

В Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погиб Кирилл Стремоусов, назначенный "замглавой" оккупационной администрации Херсонщины. Однако информации как именно погиб Стремоусов на данный момент нет.

Как пишут российские пропагандисты, у Стремоусова остались жена и дети.

В телеграм-канале Стремоусова последняя публикация вышла сегодня в 7:48 утра, где он рассказывает о ситуации в Херсонской области.

[ + – ] Публикация в телеграм-канале Стремоусова

Гибель Кирилла Стремоусова подтверждает пропагандистское СМИ "RT на русском". Источники в силовых структурах оккупантов подтвердили смерть Кирилла Стремоусова. На данный момент выясняются обстоятельства аварии.

[ + – ] RT о гибели Стремоусова

Как погиб Стремоусов

Изданию "Фонтанка" также подтвердили смерть Стремоусова. Информацию подтвердила "замглавы" Херсонской области Екатерина Губарева. То же самое подтверждает "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, передает "РБК".

Гибель Кирилла Стремоусова: версия с пропагандистом в машине

В телеграм-каналах появилась информация, что в момент ДТП со Стремоусовым был российский пропагандист Александр Коц, но он выжил.

Вместе с тем сам военкор заявил, что он не был ни в какой машине и не знает, где разбился Стремоусов. Также он не имеет информации о том, правда ли, что погиб Стремоусов.

"С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад", — написал Коц.

Кирилл Стремоусов погиб: что говорят в Украине

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что за смертью Стремоусова стоит ФСБ так как коллаборант выступал против сдачи Херсона и отступления войск РФ.

"Поскольку он был раскрученной медиаперсоной и недалеким имб*цилом, у которого не закрывался рот, его решили ликвидировать", — считает Геращенко.

Кто такой Кирилл Стремоусов?

Кирилл Стремоусов — это коллаборант, который до полномасштабного вторжения проводил пророссийские митинги и акции. Например, в мае 2020 года он вел стрим "Парад Победы Херсон, прямая трансляция". Полиция установила, что YouTube-канал принадлежал именно Стремоусову.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Стремоусов перешел на сторону оккупантов и возглавил "комитет спасения за мир и порядок", а позднее стал "замглавой" оккупационной администрации.

Напомним, в конце сентября СБУ объявили подозрение Стремоусова за организацию "референдума". Также в сентябре Стремоусов уезжал в захваченный Крым, а перед тем в Воронеж.