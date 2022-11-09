"Совершил опасный маневр": в сети появились кадры с места гибели Стремоусова (фото, видео)

От внедорожника коллаборанта почти ничего не осталось. По данным российских СМИ, водитель машины, которая двигалась на слишком большой скорости, не справился с управлением.

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Виновником ДТП, в котором сегодня погиб "заместитель губернатора" оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно является водитель грузовика. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.

Пропагандисты опубликовали видео и фотографии с места аварии. На кадрах видно, что внедорожник коллаборанта очень сильно поврежден.

Как уточняет агентство, водитель грузовика якобы совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения.

[ + – ] В машине оторвало бронекапсулу от шасси

Журналист с места события передает, что у внедорожника бронекапсулу оторвало от шасси.

"Шансов выжить у него [Стремоусова] не было, потому что была очень большая скорость", –– подчеркнул корреспондент РИА.

Как сообщается, Стремоусов двигался из Херсона в сторону оккупированного Мелитополя Запорожской области.

[ + – ] Авария произошла под Геническом Херсонской области

Пропагандистский Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на личного водителя Стремоусова написал, что ДТП произошло под Геническом в Херсонской области.

Напомним, российские паблики сегодня, 9 ноября, около 15:00 написали о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. В телеграм-канале коллаборанта последняя публикация вышла в 7:48 утра, в ней он рассказывал о ситуации в оккупированной Херсонской области.

Позже так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо официально подтвердил гибель своего "заместителя". Он рассказал, что у Стремоусова пятеро детей и ожидается шестой ребенок.

Фокус также собрал мемы и шутки на тему гибели Стремоусова, которые появились в украинских пабликах.