Теперь официально: херсонский "губернатор" Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова (видео)

Владимир Сальдо рассказал, что Стремоусов был многодетным отцом. У коллаборанта пятеро детей и скоро должен родиться шестой ребенок.

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Так называемый "губернатор" оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего "заместителя" Кирилла Стремоусова. Соответствующее видео опубликовано на его официальном Telegram-канале.

"Мне тяжело говорить о том, что сегодня произошло. Сегодня погиб Кирилл Стремоусов", –– заявил пророссийский политик.

Он уточнил, что коллаборант погиб в ДТП на территории захваченной Херсонской области.

"Кирилл был один из тех, кто был самым ярким. Он с самого начала принял решение, которое предшествовало его дальнейшей деятельности", –– прокомментировал Сальдо.

Он также рассказал, что Стремоусов –– многодетный отец. У него пятеро детей и скоро должен родиться шестой ребенок. Так называемый "губернатор" пообещал позаботиться обо всех детях погибшего пособника оккупантов.

Кирилл Стремоусов погиб: что произошло?

Российские паблики сегодня, 9 ноября, около 15:00 написали о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. В телеграм-канале Стремоусова последняя публикация вышла сегодня в 7:48 утра, в ней он рассказывал о ситуации в Херсонской области.

Позже появилась информация, что в момент ДТП со Стремоусовым был российский пропагандист Александр Коц, но он выжил. Однако сам Коц опроверг слухи. Он заявил, что в машине не был и не знает, где разбился Стремоусов.

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что за смертью Стремоусова стоит ФСБ, так как коллаборант выступал против сдачи Херсона и отступления войск РФ.

Напомним, в конце сентября СБУ объявили подозрение Стремоусову за организацию "референдума". Также в сентябре Стремоусов уезжал в захваченный Крым, а перед тем в Воронеж.