Тепер офіційно: херсонський "губернатор" Сальдо підтвердив загибель Кирила Стремоусова (відео)

Володимир Сальдо розповів, що Стремоус був багатодітним батьком. У колаборанта п'ятеро дітей і незабаром має народитися шоста дитина.

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Так званий "губернатор" окупованої Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив загибель "заступника" Кирила Стремоусова. Відповідне відео опубліковано на офіційному Telegram-каналі.

"Мені важко говорити про те, що сьогодні сталося. Сьогодні загинув Кирило Стремоусов", — заявив проросійський політик.

Він уточнив, що колаборант загинув у ДТП на території захопленої Херсонської області.

"Кирило був одним з тих, хто був найяскравішим. Він із самого початку прийняв рішення, яке передувало його подальшій діяльності", — прокоментував Сальдо.

Він також розповів, що Стремоусов — багатодітний батько. У нього п'ятеро дітей і незабаром має народитися шоста дитина. Так званий "губернатор" пообіцяв подбати про всіх дітей загиблого пособника окупантів.

Кирило Стремоусов загинув: що сталося?

Російські пабліки сьогодні, 9 листопада, близько 15:00 написали про те, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. У телеграм-каналі Стремоусова остання публікація вийшла сьогодні о 7:48 ранку, в ній він розповідав про ситуацію на Херсонщині.

Пізніше з'явилася інформація, що на момент ДТП зі Стремоусовим був російський пропагандист Олександр Коц, але він вижив. Проте сам Коц спростував чутки. Він заявив, що у машині не був і не знає, де розбився Стремоусов.

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що за смертю Стремоусова стоїть ФСБ, оскільки колаборант виступав проти здачі Херсона та відступу військ РФ.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ оголосили підозру Стремоусову за організацію "референдуму". Також у вересні Стремоусов виїжджав у захоплений Крим, а перед тим у Вороніж.