Потрапив у ДТП: що росЗМІ пишуть про смерть колаборанта Кирила Стремоусова

За інформацією російських ЗМІ, Стремоусов загинув внаслідок ДТП. Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що за подією стоїть ФСБ.

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Так званий заступник голови адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Про це повідомляє Readovka з посиланням на свої джерела.

Смерть Кирила Стремоусова: що відомо

У Херсонській області сталася ДТП, внаслідок якої загинув Кирило Стремоусов, призначений "заступником головної" окупаційної адміністрації Херсонщини. Однак інформації, як саме загинув Стремоусов, на даний момент немає.

Як пишуть російські пропагандисти, у Стремоусова залишилися дружина та діти.

У телеграм-каналі Стремоусова остання публікація вийшла сьогодні о 7:48 ранку, де він розповідає про ситуацію на Херсонщині.

[ + – ] Публікація у телеграм-каналі Стремоусова

Загибель Кирила Стремоусова підтверджує пропагандистське ЗМІ "RT на русском". Джерела у силових структурах окупантів підтвердили смерть Кирила Стремоусова. Наразі з'ясовуються обставини аварії.

[ + – ] RT про загибель Стремоусова

Як загинув Стремоусов

Видання "Фонтанка" також підтвердили смерть Стремоусова. Інформацію підтвердила "заступниця голови" Херсонської області Катерина Губарєва. Те саме підтверджує "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, передає "РБК".

Загибель Кирила Стремоусова: версія із пропагандистом у машині

У телеграм-каналах з'явилася інформація, що на момент ДТП зі Стремоусовим був російський пропагандист Олександр Коц, але він вижив.

Водночас сам військкор заявив, що він не був у жодній машині й не знає, де розбився Стремоусов. Також він не має інформації про те, чи правда, що загинув Стремоусов.

"Зі здивуванням дізнався, що в момент ДТП перебував у машині зі Стремоусовим і вижив. Я не був з ним в одному авто, і не знаю, де він розбився. Я його взагалі особисто бачив один раз тиждень тому", — написав Коц.

Кирило Стремоусов загинув: що кажуть в Україні

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що за смертю Стремоусова стоїть ФСБ, оскільки колаборант виступав проти здачі Херсона та відступу військ РФ.

"Оскільки він був розкрученою медіаперсоною та недалеким імб*цилом, у якого не закривався рот, його вирішили ліквідувати", — вважає Геращенко.

Хто такий Кирило Стремоусов?

Кирило Стремоусов — це колаборант, який до повномасштабного вторгнення проводив проросійські мітинги та акції. Наприклад, у травні 2020 року він вів трансляцію "Парад Перемоги Херсон, пряма трансляція". Поліція встановила, що YouTube канал належав саме Стремоусову.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Стремоусов перейшов на бік окупантів і очолив "комітет порятунку за мир і порядок", а пізніше став "заступником голови" окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ оголосили підозру Стремоусова за організацію "референдуму". Також у вересні Стремоусов їхав до захопленого Криму, а перед тим до Воронежа.