У списку Пушилін та Стремоусов: у СБУ оголосили підозри організаторам "референдумів"

За колабораційну діяльність прибічникам росіян із чотирьох областей України загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Служба безпеки України задокументувала протизаконні дії учасників та організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим СБУ оголосила про підозру 16 колаборантам із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність). Санкції статті передбачають позбавлення волі від 10 до 15 років.

На Донеччині підозру від СБУ отримали :

"глава ДНР" Денис Пушилін;

"голова народної ради ДНР" Володимир Бідьовка;

"секретар ЦВК ДНР" Олена Радомська.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали :

"голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Євген Балицький;

"виконувач обов'язків мера" Мелітополя Галина Данильченко;

"голова військово-цивільної адміністрації Бердянська" Олександр Сауленко;

"голова центральної виборчої комісії "Запорізької області" Галина Катющенко;

"голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району" Андрій Сігута;

"голова Якимівської громади Мелітопольського району" Максим Зубарєв.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

"голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо;

"заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов;

"глава центральної виборчої комісії" Херсонської області Марина Захарова

"голова територіальної виборчої комісії Генічеського району" Ольга Кулик;

"голова територіальної виборчої комісії Бериславського району" Тамара Мірошниченко;

"голова тимчасової виборчої комісії Каховського району" Олена Саяхова;

"голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району" Людмила Козлова.

Зокрема в СБУ встановили, що ці особи за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провели низку заходів щодо підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

створили територіальні дільниці для псевдоголосування;

сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;

інформували мешканців громад про підготовку та проведення "референдуму";

склали попередні списки учасників "плебісциту";

розробили та затвердили форму і текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядилися щодо виготовлення, а також доставки їх для голосування на дільниці та у відповідні комісії;

забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.

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У СБУ наголосили, що за всі протиправні дії та злочини проти державної безпеки України буде невідворотне покарання. Усі досудові розслідування здійснюють слідчі СБУ у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі не поспішають офіційно визнавати результати "референдумів" в окупованих областях України та приєднувати регіони до Російської Федерації. Як стверджують інсайдери, адміністрація президента Путіна все ще сподівається на переговори із Заходом щодо врегулювання ситуації в Україні.