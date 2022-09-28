У списку Пушилін та Стремоусов: у СБУ оголосили підозри організаторам "референдумів"
За колабораційну діяльність прибічникам росіян із чотирьох областей України загрожує до 15 років позбавлення волі.
Служба безпеки України задокументувала протизаконні дії учасників та організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим СБУ оголосила про підозру 16 колаборантам із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність). Санкції статті передбачають позбавлення волі від 10 до 15 років.
На Донеччині підозру від СБУ отримали :
- "глава ДНР" Денис Пушилін;
- "голова народної ради ДНР" Володимир Бідьовка;
- "секретар ЦВК ДНР" Олена Радомська.
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали :
- "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Євген Балицький;
- "виконувач обов'язків мера" Мелітополя Галина Данильченко;
- "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська" Олександр Сауленко;
- "голова центральної виборчої комісії "Запорізької області" Галина Катющенко;
- "голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району" Андрій Сігута;
- "голова Якимівської громади Мелітопольського району" Максим Зубарєв.
На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
- "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо;
- "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов;
- "глава центральної виборчої комісії" Херсонської області Марина Захарова
- "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району" Ольга Кулик;
- "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району" Тамара Мірошниченко;
- "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району" Олена Саяхова;
- "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району" Людмила Козлова.
Зокрема в СБУ встановили, що ці особи за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провели низку заходів щодо підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:
- створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
- сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
- інформували мешканців громад про підготовку та проведення "референдуму";
- склали попередні списки учасників "плебісциту";
- розробили та затвердили форму і текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядилися щодо виготовлення, а також доставки їх для голосування на дільниці та у відповідні комісії;
- забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.
У СБУ наголосили, що за всі протиправні дії та злочини проти державної безпеки України буде невідворотне покарання. Усі досудові розслідування здійснюють слідчі СБУ у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше повідомлялося, що у Кремлі не поспішають офіційно визнавати результати "референдумів" в окупованих областях України та приєднувати регіони до Російської Федерації. Як стверджують інсайдери, адміністрація президента Путіна все ще сподівається на переговори із Заходом щодо врегулювання ситуації в Україні.