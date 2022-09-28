Кремль не поспішає з анексією областей України та закриттям кордонів через агресію росіян, — ЗМІ

Адміністрація Путіна, як стверджують інсайдери, досі сподівається на проведення переговорів із Заходом для розв'язання українського питання.

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Кремль не поспішає офіційно визнавати результати "референдумів" в окупованих областях України та приєднувати непідконтрольні Києву регіони. Про це йдеться у матеріалі видання "Медуза".

Засідання Ради федерації, на якому можуть оголосити про входження до складу Росії окупованих українських областей, має відбутися 4 жовтня. Хоча раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що сенатори планували провести позачергову зустріч 30 вересня, щоб якнайшвидше визнати результати "референдумів" та анексувати території України.

До поспішного розгляду законопроєктів про окупацію українських областей також готувалася Державна Дума на чолі з В'ячеславом Володіним.

"Володін, як завжди, готовий був бігти попереду паровоза і випереджати повістку, коли чіткого рішення про дати остаточного "приєднання" ще не було", — заявило джерело, наближене до адміністрації Володимира Путіна.

Як стверджує ще один високопоставлений інсайдер, Кремль вирішив не поспішати з анексією українських територій, оскільки піар-ефект від цього буде майже нульовим на тлі оголошеної часткової мобілізації. Керівництво країни, за словами джерела, усвідомлює, що їм не вдалося переконати простих росіян у необхідності окупації кількох областей України.

Ще один інсайдер не відкидає, що Кремль спеціально не поспішає з анексією, щоб "залишити прозір" для можливого проведення переговорів із Заходом щодо українського питання.

"Путін вважає, що із Зеленським розмовляти нема про що — ним керують із Заходу. Кремль може запропонувати залишити за Росією Крим, території ДНР та ЛНР у фактичних межах. Херсонська та Запорізька області можуть стати визнаними Росією державами, на території яких стоять російські війська. Це прийнятний сценарій", — продовжив співрозмовник у спілкуванні з журналістами.

Після оголошення підсумків "референдумів" Кремль розглядає можливі відставки ватажків проросійських бойовиків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна. Їхні посади дістануться російським чиновникам, а колаборанти, ймовірно, стануть сенаторами. На цих відставках, як пише видання, особисто наполягає перший заступник глави адміністрації Путіна, який курирує Донбас, Сергій Кирієнко, а також юді, близькі до глави внутрішньополітичного блоку президента РФ.

Основною проблемою для Кремля залишається невдоволення росіян частковою мобілізацією. На замовлення адміністрації президента в Росії було проведено соціологічне питання, результати якого не задовольнили оточення Путіна. Джерела "Медузи" не відкидають, що Кремль скоригував плани щодо введення повної заборони на виїзд із країни чоловіків, які підлягають призову до лав ЗС РФ.

"Недооцінили потік тих, хто виїжджає. Зараз закрити кордони дуже складно. На найпопулярніших КПП черги. Якщо закрити кордон — знадобляться тисячі силовиків, а розчаровані люди можуть спробувати прорив. А стільки зайвих силовиків зараз немає", — додав інсайдер, коментуючи введення можливої заборони на виїзд із країни.

Видання Bloomberg після оголошення в Росії часткової мобілізації припустив, що Кремль спробує здійснити спробу окупації Одеси та Харкова.

Журналісти The Financial Times, зі свого боку попереджали, що Україні доведеться у 2023 році провести додаткову мобілізацію через призов до лав російської армії сотні тисяч громадян.