Підкупила 130 тисяч громадян: в Молдові розкрили маштабну операцію Росії

За інформацією видання, на рахунки громадян було переведено 15 мільйонів доларів. За це вони мали поширювати дезінформацію та провокувати протести.

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У Молдові розкрили операцію Росії, метою якої було вплинути на результати референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу. За інформацією Bloomberg в ній брало участь 130 000 молдаван.

За словами начальника національної поліції Віорела Чернетяну, тільки у вересні з Росії на рахунки громадян було переведено 15 мільйонів доларів. За це громадяни мали поширювати дезінформацію, провокувати протести та дестабілізувати обстановку в країні.

"Росія ставить за мету не лише підкуп виборців, а й провокування протестів та дестабілізацію обстановки на території Молдови", — заявив Віорел Чернетяну.

За словами начальника поліції, виплати здійснювались шляхом переказів на картки банку, пов'язаного з Міністерством оборони Росії. Громадяни через Telegram отримували інструкції про те, як голосувати та поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

Громадянам Молдови, які відкрили банківські рахунки в Росії для отримання грошей у рамках схеми підкупу виборців, загрожує штраф, конфіскація майна чи ув'язнення. Про це заявила голова Антикорупційної прокуратури Вероніка Драгалін під час пресконференції 3 жовтня, пише NewsMaker.

"Ми звертаємось до всіх, хто дав свої персональні дані для відкриття банківських рахунків у Росії. Ці люди беруть участь у схемі. Ми знаємо, хто вони, і які суми грошей надходять на рахунки цього банку Росії. Для ясності: людям, які беруть участь у цьому, загрожує не лише штраф понад 37 тис. леїв, а й конфіскація всіх коштів, що надійшли на іноземний рахунок… Ми маємо право заарештувати їхнє майно в Молдові: автомобілі, землю, будинки… Вам загрожує штраф, конфіскація (майна — ред.) чи навіть ув'язнення", — уточнила Вероніка Драгалін.

Вона додала, що ті, хто розповість про схему, здасть незаконно отримані гроші та співпрацюватиме зі слідством, можуть уникнути покарання. За словами прокурора, багато хто вже співпрацює з правоохоронними органами, завдяки чому стали відомі деталі схеми.

Зазначимо, ще в березні міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос заявляв, що у Молдові повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Він зазначив, що РФ не відмовилася від своїх намірів — вона просто змінила тактику.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що перед виборами президента країни в Молдові заблокували сім проросійських сайтів. Всі вони розповсюджували проросійські наративи