Подкупила 130 тысяч граждан: в Молдове раскрыли масштабную операцию России

По информации издания, на счета граждан было переведено 15 миллионов долларов. За это они должны были распространять дезинформацию и провоцировать протесты.

Related video

В Молдове раскрыли операцию России, целью которой было повлиять на результаты референдума по вступлению страны в Евросоюз. По информации Bloomberg в ней участвовало 130 000 молдаван.

По словам начальника национальной полиции Виорела Чернетяну, только в сентябре из России на счета граждан было переведено 15 миллионов долларов. За это граждане должны были распространять дезинформацию, провоцировать протесты и дестабилизировать обстановку в стране.

"Россия ставит целью не только подкуп избирателей, но и провоцирование протестов и дестабилизацию обстановки на территории Молдовы", — заявил Виорел Чернетяну.

По словам начальника полиции, выплаты осуществлялись путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Граждане через Telegram получали инструкции о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

Гражданам Молдовы, которые открыли банковские счета в России для получения денег в рамках схемы подкупа избирателей, грозит штраф, конфискация имущества или заключение. Об этом заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин во время пресс-конференции 3 октября, пишет NewsMaker.

"Мы обращаемся ко всем, кто дал свои персональные данные для открытия банковских счетов в России. Эти люди участвуют в схеме. Мы знаем, кто они, и какие суммы денег поступают на счета этого банка России. Для ясности: людям, которые участвуют в этом, грозит не только штраф более 37 тыс. леев, но и конфискация всех средств, поступивших на иностранный счет... Мы имеем право арестовать их имущество в Молдове: автомобили, землю, дома... Вам грозит штраф, конфискация (имущества — ред.) или даже заключение", — уточнила Вероника Драгалин.

Она добавила, что те, кто расскажет о схеме, сдаст незаконно полученные деньги и будет сотрудничать со следствием, могут избежать наказания. По словам прокурора, многие уже сотрудничают с правоохранительными органами, благодаря чему стали известны детали схемы.

Отметим, еще в марте министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос заявлял, что в Молдове полным ходом идет гибридная война, развязанная российскими властями. Он отметил, что РФ не отказалась от своих намерений — она просто изменила тактику.

Напомним, 26 сентября стало известно, что перед выборами президента страны в Молдове заблокировали семь пророссийских сайтов. Все они распространяли пророссийские нарративы